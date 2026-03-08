Mercedes F1 a fait ’les bons choix’ et a maîtrisé une course ’chaotique’

Mercedes F1 a très bien débuté la saison 2026 avec un doublé en course, au lendemain de qualifications qui avaient vu l’équipe monopoliser la première ligne. Bradley Lord, le représentant de l’équipe, s’est félicité de ce résultat d’ensemble.

Il a noté la réaction de ses pilotes, George Russell et Andrea Kimi Antonelli, face à l’adversité, notamment au départ après qu’ils ont tous les deux raté leur envol et perdu plusieurs positions.

"On doit revoir la course, il s’est passé tellement de choses. Le départ était chaotique comme prévu, on est passé de premier et deuxième à deuxième et septième à la fin du premier tour. Il n’y a pas de plan stratégique pour ça, donc il fallait calmer le jeu, suivre les voitures devant et revenir là où on pensait que notre rythme nous menait" a déclaré Lord.

"La lutte entre les Ferrari et George était spectaculaire, quand on dépasse, ce n’est pas forcément fini à cause de l’énergie de la batterie, et c’est très excitant. Ca s’est calmé en deuxième partie de course mais je pense qu’on a offert un beau spectacle aux fans, même s’ils ont perdu leur héros avant le début de course."

Lord a également félicité Rosie Wait, qui était aujourd’hui la responsable stratégie de Mercedes : "Bravo à Rosie qui était sur le muret aujourd’hui et qui gère le département stratégique, elle a fait le bon choix avec son équipe, et on voit le résultat."

Interrogé par Canal+ sur la reconstruction de la voiture d’Antonelli après son crash en EL3, Lord salue le travail accompli par l’équipe : "Ce n’était pas évident. On pensait qu’il n’y avait aucune chance qu’il sorte en qualifs, l’équipe a fait un travail fantastique, il n’a pas eu le temps de faire des réglages."

"L’important, c’était que Kimi garde la confiance, car c’est facile de devenir trop prudent dans le pilotage. Il a pu faire ça, il a sorti un très beau tour en Q3, et il a aussi géré les problèmes au départ et a montré sa maturité pour remonter. Chapeau à tout le monde pour cet incroyable effort."

En revanche, les deux W17 n’ont pas été exemptes d’avaries, et il révèle que Mercedes s’est fait quelques frayeurs pendant la course, avec des problèmes qui ont touché les deux monoplaces, mais sans que cela ne débouche sur des abandons.

"On est passé tout près de l’abandon à plusieurs reprises avec des problèmes de fiabilité, des fuites hydrauliques et autres, donc on n’est jamais à l’abri. C’est le premier Grand Prix d’une nouvelle réglementation, on a un paquet de choses à résoudre, des problèmes auxquels il faut trouver des solutions, et il faut qu’on s’y penche dès demain."

Mercedes a lâché les chevaux à partir des EL3, durant lesquels on a vu Russell prendre la main sur le week-end, mais l’équipe n’a cette fois pas plus de marge, Lord confirmant que la course s’est faite à plein régime : "On était bien à fond !"

