Encore du changement sur la grille de départ à Silverstone

Il n’y aura que 19 voitures sur la grille de départ tout à l’heure pour le départ de la 12e course de Formule 1 de l’année.

Franco Colapinto s’élancera du Grand Prix de Grande-Bretagne depuis la voie des stands de Silverstone, Alpine F1 ayant décidé d’apporter des modifications à sa monoplace.

Le pilote argentin devait partir dernier après un tête-à-queue en Q1, ce qui a nous a permis de voir Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, se prendre la tête sur le muret des stands.

Alors qu’il devait partir 20e, Alpine a décidé de changer les composants du groupe motopropulseur de l’A525. Colapinto s’élancera donc depuis la voie des stands pour ;r Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il n’y aura donc que 19 voitures sur la grille. Et rappelons que Kimi Antonelli et Ollie Bearman ont été respectivement rétrogradés de trois et dix places suite aux pénalités des commissaires.

