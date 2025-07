Norris était ’confiant’ pour aller chercher la pole, Piastri est ’déçu’ et assume une erreur

Lando Norris a signé la pole position du Grand Prix de Belgique en dominant la séance qualificative, alors qu’il était en retrait depuis le début de week-end face à son équipier et Max Verstappen. Le pilote McLaren F1 se félicite d’un tel résultat, alors qu’il avait dit après le Sprint qu’il se sentait à l’aise.

Au terme d’un tour réussi sans erreur, le Britannique signe un chrono qui lui vaudra de s’élancer en tête demain, même si ce n’est pas le circuit le plus avantageux pour cela. Néanmoins, avec une piste possiblement mouillée au départ, il pourrait avoir un bel avantage.

"C’était un bon tour, je suis heureux. Tout le monde était inquiet hier, je n’étais pas si loin, j’avais juste eu quelques problèmes, mais j’étais confiant pour aujourd’hui de pouvoir revenir en meilleur position" a déclaré Norris, qui détaille les raisons pour lesquelles il a inversé la tendance, et cela vient notamment du fait que son équipier lui a cette fois donné l’aspiration.

"Il y a trois dixièmes qui viennent de l’aspiration et de ne pas sortir en premier. Je ne m’inquiétais pas, la voiture volait ce week-end, Oscar a fait un très bon travail et on se pousse beaucoup tous les deux. C’est difficile car on voit facilement où sont nos faiblesses, mais on apprend beaucoup l’un de l’autre, donc c’est une bonne bataille, même si elle est rude."

Le Britannique a une légère préférence pour une course sur le sec mais il s’adaptera aux conditions : "Je préférerais que ça reste sec, même pour les fans, je crois qu’il a plu lors des dix dernières années ! Ce serait bien d’avoir un dimanche sec, mais je m’en fous que ce soit du sec, de la pluie ou quelque chose au milieu, c’est normal ici et ce sera amusant."

Oscar Piastri espérait mieux que sa deuxième place après avoir signé la pole position pour le Sprint hier, mais il admet avoir commis une erreur qui lui a possiblement coûté le temps perdu sur Norris. Il assume en tout cas le fait d’avoir perdu la pole position par sa faute.

"Un peu décevant, le deuxième tour se passait bien et j’ai fait une petite erreur au virage 14 qui m’a fait perdre beaucoup de temps. Je suis déçu car la voiture me semblait bonne, mais l’écart vient de moi. Ce n’est pas une mauvaise position à laquelle s’élancer mais c’est un peu décevant" regrette le pilote australien, qui salue lui aussi la lutte avec Norris.

"On est un bon duo de pilotes, on apprend l’un de l’autre chaque week-end et c’est ce qui fait qu’on forme une si bonne équipe. Mais c’est aussi un peu difficile quand on doit se battre. Je pense avoir fait un travail correct aujourd’hui mais je n’ai pas réussi à exécuter ma qualification parfaitement."

Il veut désormais battre Norris en course mais ne sait pas à quoi s’attendre sur le plan des conditions de piste : "Je ne sais pas ce que va nous réserver la météo demain, ça sera différent mais on essaiera d’avoir une bonne course."