’Je suis heureux mais c’est étrange’ : Leclerc se contente d’une 3e place sur la grille

Charles Leclerc s’élancera troisième sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique ce dimanche, et le pensionnaire de Ferrari n’est pas mécontent de sa position, même s’il ne peut toujours pas lutter contre les pilotes McLaren F1.

Après un Sprint péniblement terminé en quatrième place, il est désormais le meilleur des autres en vue de la course, et il a été agréablement surpris de réussir à faire fonctionner les évolutions, qui sont un peu mieux comprises en cette deuxième journée.

"Je suis vraiment heureux aujourd’hui. C’est étrange de dire ça car il y a quand même trois dixièmes et ce n’est qu’une troisième place, mais ce n’était pas attendu" analyse le Monégasque, qui craignait partir de plus loin sur la grille.

"On pensait être plus en retrait, on savait qu’on pouvait faire mieux avec la voiture mais on était en difficulté hier. Mais c’était un très bon tour, j’en suis heureux, ainsi que du comportement de la voiture, car on a tout mis bout à bout pour la qualification."

"Il faut un peu de temps pour optimiser les évolutions que l’on installe sur la voiture. Il y a des choses qu’on a changées, mais rien de majeur. Il fallait tout mettre bout à bout, je me sentais bien dans la voiture depuis les essais libres donc c’est plaisant d’avoir une qualification sur laquelle on se retourne en se disant qu’on ne pouvait pas faire mieux."

Interrogé sur ses espoirs pour la course, il n’est pas certain de pouvoir lutter contre les McLaren : "Je ne sais pas mais leur rythme de course semblait très fort ce matin, je ne pouvais pas les suivre. J’espère que les changements que l’on a faits nous permettront d’avoir un peu plus nos chances."