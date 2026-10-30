Verstappen ’se fiche’ de finir deuxième ou cinquième du championnat

Max Verstappen admet qu’il n’a pas comme objectif de terminer vice-champion du monde cette année, alors que sa série de bons résultats, avec notamment deux victoires consécutives, lui a permis de revenir à quelques points de la deuxième position du championnat du monde chez les pilotes, et qu’il n’a pas terminé plus bas que cette place au championnat depuis 2021.

Interrogé en marge du Grand Prix du Mexique, le pilote Red Bull a assuré que terminer entre la deuxième et la cinquième position du classement ne faisait aucune différence pour lui, puisqu’il ne vise que la couronne mondiale.

"Je m’en fiche, on ne veut être que premier. Je me fiche d’être deuxième ou cinquième. Ce qu’on veut vraiment réussir, c’est à terminer troisième du championnat des constructeurs, et c’est ce qu’on va essayer de faire" assure Verstappen.

Avant le week-end de compétition sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le Néerlandais reconnait qu’il sera difficile d’aller chercher de bonnes performances, spécialement en conditions de courses.

"Ici, se suivre est très difficile, on surchauffe de partout, les pneus, les freins, le moteur. L’ambiance est incroyable, je ne dirais pas que le spectacle en piste l’est à cause de la surchauffe."

"Cette année sera particulièrement difficile, on n’aura pas d’ailerons spécifiques donc on aura une quantité d’appui aérodynamique réduite, environ 25 %. Ce sera donc difficile de s’y adapter, les voitures vont glisser et ces pneus n’aiment pas ça, donc il y aura beaucoup à gérer."

Red Bull travaille actuellement sur sa monoplace 2027, la future RB23, qui sera nettement revue par rapport à l’actuelle monoplace, avec l’espoir de subir moins de variations dans son comportement.

"Beaucoup de choses vont être changées, j’espère que ça va rendre la voiture plus homogène. C’est l’objectif depuis longtemps. On a beaucoup progressé cette année bien sûr, mais on n’est pas satisfaits, donc on va continuer les changements."

Le quadruple champion du monde de Formule 1 affirme par ailleurs qu’il n’est pas surpris que les pilotes et les membres d’équipe de F1 tombent malades à ce stade de la saison, après que deux pilotes ont manqué la journée média de jeudi à Mexico.

"C’est, bien sûr, toujours assez éprouvant pour le corps, ces trois semaines d’affilée. Parfois, vous pouvez ne pas avoir de chance avec quoi que ce soit, une grippe intestinale."

"Mais c’est normalement vers cette période de l’année que non seulement les pilotes, mais aussi les mécaniciens et les gens de l’équipe tombent malades. Parce que votre corps peut encaisser beaucoup de stress. Mais à un moment donné, bien sûr, il vous dit aussi quand il a besoin d’une petite phase de récupération."

"C’est quelque chose que l’on doit gérer au mieux. Et certaines années, ça se passe un peu mieux que d’autres. Je pense qu’on essaie d’apprendre aussi un peu au fur et à mesure des saisons que l’on fait. Parfois, il y a des choses qu’on ne peut pas éviter. Mais c’est certain que c’est toujours très dur."

"Pour moi, le plus dur, c’est qu’on ne peut pas vraiment rentrer chez soi entre-temps pour retrouver sa famille. Ça, pour moi, c’est aujourd’hui quelque chose que je n’apprécie pas vraiment avec les enchaînements de trois courses."

Verstappen a également déclaré aux médias que, comme le reste de l’équipe Red Bull, il devait comprendre comment et pourquoi le Grand Prix des États-Unis s’était mal passé.

"C’était un ensemble de beaucoup de choses différentes. Bien sûr, la stratégie, je pense que nous aurions pu faire du meilleur travail avec le choix des pneus. Mais, encore une fois, je pense que peu de gens s’attendaient à ce que ce soient les pneus durs qui soient aussi compétitifs, car ils ne l’ont pas vraiment été lors des dernières courses."

"C’est donc quelque chose qui peut arriver. Quand vous additionnez toutes ces choses, cela fait une perte de temps suffisante. Et cela a certainement nui à notre performance globale. Mais c’est comme ça."

"Parfois vous avez un week-end qui sert de moment d’apprentissage où vous pouvez faire mieux. On a trouvé quelques problèmes, et l’objectif sera de les comprendre, de les régler, et d’avoir une course bien plus propre."