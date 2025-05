Norris est toujours ’perdu’ concernant sa vitesse pure en qualifications

Lando Norris admet ne pas comprendre pourquoi il a été moins compétitif en qualifications cette année.

Il a surclassé son coéquipier lors de 20 des 24 manches disputées l’an dernier. Mais après les sept premières manches de cette année, Norris est mené 4-3 par Oscar Piastri.

Malgré une quatrième place en qualifications à Imola, Norris a devancé à l’arrivée son équipier parti en pole position. Norris a cependant déclaré qu’il devait se concentrer sur ses lacunes en qualifications.

"Je sais simplement que je peux faire mieux. Tant que je n’aurai pas exploité mon potentiel chaque week-end, je ne serai pas aux anges."

"Je suis confiant, je sais ce que je peux accomplir, je sais que j’ai la vitesse, et je ne m’inquiète pas de tout cela. Je me soucie juste de la livrer au moment opportun. Et c’est le samedi pour le moment."

Norris n’a jamais perdu une seule bataille en qualifications face à un coéquipier sur une saison en F1.

"Ces dernières années, j’ai dominé le samedi. C’est ma force depuis de très nombreuses années."

"Cette année, avec les changements de voiture et de pneus, je me suis éloigné de la synergie parfaite avec ma voiture pour une raison inconnue. Je dois comprendre – et cela a pris du temps et cela prendra encore du temps – pourquoi j’ai un peu plus de mal à faire des chronos, pourquoi je n’arrive pas à me concentrer et pourquoi je ne vois pas des secteurs en violet ou en vert aussi souvent."

Il s’est consolé en remontant à la deuxième place lors des deux dernières manches.

"Il y a des difficultés, certaines choses ne sont pas faciles en ce moment. Mais un dimanche comme Imola, des dimanches comme Miami et d’autres où l’on peut revenir et montrer qu’on a un bon rythme, c’est toujours rassurant."

"Je ne m’inquiète donc pas pour ma vitesse. Je prends juste un peu trop de temps pour comprendre pourquoi je suis perdu, pourquoi mes samedis ne sont pas au rendez-vous."