Antonelli beau joueur : je ne méritais pas la victoire, je ne voulais pas gagner comme ça

Une victoire chanceuse, mais une victoire quand même. En remportant le premier Grand Prix sur le Madring, Andrea Kimi Antonelli a fait une excellente affaire au championnat ; le pilote Mercedes F1 compte 81 points d’avance, désormais, sur son coéquipier George Russell, relégué à une lointaine 5e place. Il semble foncer vers le titre… Et jamais l’expression « la chance du champion » n’aura été aussi adaptée pour Antonelli, qui a bénéficié d’un timing de voiture de sécurité virtuelle fort malchanceux pour Lando Norris.

Le leader du championnat s’est d’ailleurs montré fort beau joueur après la course, estimant qu’il se sentait « un peu mal » pour Lando Norris qui à la régulière, semblait bien parti pour remporter le Grand Prix.

Kimi Antonelli était donc moins heureux qu’après sa victoire à Monza, et pas seulement parce qu’il ne roulait pas à domicile cette fois.

« C’est bien de gagner et le rythme à la fin était bon. Mais pour être réaliste et honnête, nous ne méritions pas la victoire. Lando méritait de gagner, notre résultat naturel était donc probablement la deuxième ou même la troisième place. »

« Je n’ai tout simplement pas fait un assez bon travail au départ, en étant un peu trop agressif et en me mettant dans une mauvaise position. Donc oui, il y a assurément des choses à travailler. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé et j’en suis heureux. Mais oui, nous allons simplement essayer d’être meilleurs à Bakou. »

L’Italien aurait donc aussi pu perdre gros dans les premiers tours, animés voire brouillons pour lui. Il a dû couper un virage en tête, doublant Lando Norris au passage mais lui rendant bien vite, et logiquement sa position.

« J’ai essayé de faire la manœuvre à deux reprises, mais ça n’a pas fonctionné. Dans la deuxième chicane également, si je ne me battais pour rien, j’aurais probablement braqué, juste pour essayer de prendre le virage. Mais, en raison de ma position, j’ai décidé de ne pas prendre trop de risques. »

« Avec le recul, je n’aurais probablement pas tenté la manœuvre, car cela m’a également exposé à Max par la suite. Il y a certainement quelques choses que je n’ai pas bien faites, mais ce n’était pas non plus la façon dont je voulais gagner. Lando méritait de gagner, et nous méritions une deuxième place, pour être réaliste. Il y a donc beaucoup de travail à faire, mais nous attendons maintenant la prochaine course avec impatience. »

Max Verstappen a aussi connu un premier tour très animé, et il a même dû rendre une place à Lewis Hamilton, contre son gré. Mais puisque la Ferrari était alors 4e, la Red Bull a laissé passer Antonelli au passage ! Un cadeau que le pilote Mercedes F1 n’a pas compris sur le moment.

« Eh bien, j’étais un peu confus car je ne pensais pas qu’il m’avait dépassé hors piste. Il m’a dépassé normalement. J’étais donc un peu perplexe au début, mais on m’a ensuite dit qu’il devait rendre la position à Lewis. »

« Bien sûr, c’était un peu gênant, surtout pour lui car Lewis rencontrait également des problèmes de freins. C’est pourquoi la victoire est, comme je l’ai dit, fantastique, mais ce n’est pas la manière dont je voulais l’obtenir. »