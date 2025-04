Norris est heureux d’être ’près’ de la pole derrière un ’incroyable’ Verstappen

Lando Norris pensait avoir fait le plus dur en signant un tour qu’il estime au maximum des capacités de sa voiture, mais c’était sans compter sur Max Verstappen, qui l’a battu de peu. Le pilote McLaren F1 est impressionné par le tour de son rival mais se félicite de sa propre performance.

"Je suis heureux, félicitations à Max, il a fait un très bon travail et je lui tire mon chapeau. Il doit avoir tout le crédit d’avoir fait un si bon tour" a déclaré Norris, avant de relativiser sa défaite pour 12 millièmes de seconde.

"Je suis heureux car j’ai tiré le maximum de la voiture aujourd’hui. C’est serré, il n’y avait pas grand chose mais Max a fait un tour incroyable. Mais c’est bien qu’on soit tous les deux si près de la pole, même si ce n’est pas suffisant."

"J’ai fait une erreur à la sortie du virage 7, et le virage 7 est le pire endroit où vous voulez faire une erreur. J’ai fait quelques petites fautes et ça montre à quel point il est facile de perdre du temps. Mon tour est très bon, je suis heureux et si je le refaisais, je ne pense pas que j’irais aussi vite."

Le Britannique veut désormais battre son rival en course demain : "C’est l’objectif ! Mais on ne sait pas quelle sera la météo, ça pourrait être comme en Australie. Ce sera excitant, on essaiera de dépasser Max, il va se battre mais on est déjà passés par là, donc je suis impatient."

Oscar Piastri avait signé le meilleur temps lors du premier run de la Q3, avant de voir Norris puis Verstappen lui passer devant. Malgré deux meilleurs secteurs absolus sur trois dans son deuxième tour, il a échoué en troisième place à moins d’un demi-dixième de la pole.

"J’ai fait un bon tour en début de Q3, il y a juste le dernier tour qui ne s’est pas fait comme je le voulais. Les écarts sont incroyablement serrés et tout reste à jouer demain. On a une très bonne voiture et on a un peu mieux à faire" a déclaré Piastri, qui est convaincu que la victoire reste possible.

"Je le pense, on a un bon rythme, et on ne sait jamais avec ces écarts, selon les modes moteurs et ce genre de choses. Ce n’est pas une énorme surprise, Max a fait un très bon travail pour se retrouver la pole mais on a une bonne voiture pour demain."

Alors que la pluie menace, l’Australien n’a pas de préférence quant aux conditions en course : "Ca m’est égal, notre rythme a été bon dans toutes les conditions jusqu’ici cette année, donc on verra."