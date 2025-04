Verstappen se félicite d’une pole ’inattendue’ à Suzuka

Max Verstappen a signé une pole position surprise à Suzuka après un tour stratosphérique qui lui vaut de posséder le record du tracé japonais. Le pilote Red Bull reconnait qu’il n’en attendait pas tant ce week-end.

"Nous avons essayé de faire au mieux pour avoir le meilleur équilibre possible mais ce n’était pas facile. Nous avons progressé à chaque séance et c’est ce qui a fait la différence. Et ce dernier tour était à fond, et réussir un tel tour ici est très gratifiant" a déclaré Verstappen.

"C’est fou, piloter une F1 ici, surtout dans le premier secteur, c’est vraiment incroyable. Et avec le nouvel asphalte, on a encore plus de grip à utiliser sur la piste, et c’est encore plus difficile."

La course s’annonce plus difficile face aux deux McLaren mais il garde espoir, notamment avec les prévisions météo : "C’est sûr, c’est un grand moment pour nous d’être de retour en pole position ici mais nous essaierons de faire de notre mieux demain, et il pourrait y avoir de la pluie."

Le Néerlandais reconnait qu’il n’avait pas imaginé un tel résultat : "Je pense que si vous regardez comment notre saison a commencé, c’est très inattendu. Je dirais que ça rend [la pole] très spéciale."