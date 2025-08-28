Norris dévoile son approche pour gagner son premier titre en F1

Dix courses, neuf points à rattraper : tout est évidemment encore possible pour Lando Norris pour le titre mondial face à son équipier, Oscar Piastri, leader du championnat avec l’autre McLaren F1.

C’est donc un peu moins d’un point par course en moyenne à marquer en plus pour le Britannique par rapport à l’Australien d’ici au drapeau à damier à Abu Dhabi.

Autant dire que l’écart est si faible que tout recommence presque à zéro après la pause estivale pour cette 2e partie de saison. Alors comment Norris va-t-il l’aborder ? Va-t-il toujours gérer course par course, ou est-ce que tout est désormais axé sur le championnat ?

"Bien sûr, c’est le championnat qui compte, mais nous abordons les choses course par course. Chacun a sa propre façon de le dire et de le faire."

"Mais chacun prend les choses course par course, vraiment. Nous voulons gagner, bien sûr. Je veux toujours marquer le maximum de points et me simplifier la vie, mais ce n’est jamais aussi simple."

"Nous avons toujours une belle concurrence, on l’a vu à Budapest. Les Ferrari étaient extrêmement rapides et George n’était pas très loin. Nous nous attendons toujours à de belles batailles et à une belle compétition. Mais comme chacun sait, nous nous attendons à une belle bataille entre nous – entre Oscar et moi – et c’est celle que j’attends le plus avec impatience."

Norris reste sur une belle série de 99 points marqués en 4 courses. Ce que les Anglais appellent "le momentum", c’est-à-dire la dynamique en bon français, est-il un facteur de réussite en F1 ? Ce qui s’est passé lors de la dernière course influence-t-il réellement la performance lors de la course suivante ?

"C’est vraiment une question personnelle. J’aurais tendance à dire que je n’y crois pas. Je ne l’utilise pas. Je ne dis pas vraiment que je l’ai ou quoi que ce soit. Personnellement, je trouve assez facile de prendre les courses une par une. Même si c’est une bonne course, oui, on essaie de se sentir bien et d’avoir confiance."

"Donc, je pense que le côté dynamique – le sens profond – c’est juste : est-ce que ça donne confiance ? Est-ce que ça donne plus de connaissances ? Est-ce que ça met dans un meilleur état d’esprit ? Peut-être. Si tout cela rentre dans ce mot, alors je serais peut-être d’accord. Mais le simple fait de faire deux bonnes courses ne signifie pas que j’en ferai une troisième bonne."

"Surtout quand on affronte les meilleurs pilotes du monde, quand on pratique un sport où chacun est dans des voitures différentes, avec autant de variables – je pense qu’il y en a moins dans d’autres sports. Avec autant de variabilité, il est difficile de qualifier les choses de dynamique."

"Normalement, il y a toujours une raison bien plus profonde derrière tout ça. Donc, oui, la réponse est délicate. Je ne dis jamais que j’ai une bonne dynamique ou que je crois en ce genre de choses. Mais est-ce que cela vous donne plus de confiance et vous prépare pour le week-end suivant dans un meilleur état d’esprit ? Alors oui."

Sachant qu’il est fort probable que seul Piastri et lui soient candidats au titre mondial, quel impact cela pourrait-il avoir sur ses performances en piste ? Les risques sont-ils plus calculés face à des pilotes comme Charles Leclerc ou Max Verstappen, sachant qu’ils n’ont rien à perdre et qu’une erreur pourrait lui coûter des points décisifs ?

"Certainement. Mais c’est ce que nous pratiquons probablement déjà depuis un certain temps entre Oscar et moi. Même si nous voulons gagner des courses et terminer deuxième ou troisième parfois – et peut-être aurions-nous pu prendre plus de risques à certains moments – je pense que nous avons tous les deux un peu mieux compris la notion de risque depuis un certain temps."

"Nous savons quand prendre des risques – en qualifications et autres – et nous savons aussi qu’en course, pour un point de plus, on ne risque rien. Mais pour la victoire ? On risquerait plus. Cela dépend aussi de l’adversaire. C’est un facteur très important. C’est ça le métier de pilote : il faut savoir avec qui on peut prendre des risques, avec qui on ne peut pas, et quand les prendre."

"C’est une règle générale, mais c’est aussi quelque chose qu’il faut mieux comprendre quand on se bat pour un championnat."

Pour en revenir à ce week-end du Grand Prix des Pays-Bas, Norris avait dominé ici à Zandvoort l’an dernier alors que McLaren n’était pas aussi forte qu’en 2025.

S’attend-il à un niveau de performance au moins similaire de sa MCL39 cette année ?

"Bien sûr. En tant qu’équipe, nous avons été plus forts cette année, mais j’ai l’impression que d’autres ont rattrapé leur retard lors des deux dernières courses. Ce qui nous a rendus si forts l’an dernier, d’autres l’ont rattrapé, mais nous avons aussi progressé ailleurs. Je ne m’attends donc pas à gagner avec 20 secondes d’avance, mais… j’adorerais que ce soit le cas ! J’essaierai d’y parvenir."

"Mais je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu’une course se déroule facilement maintenant. Nous abordons toujours les courses avec l’envie de gagner, en espérant un doublé, et c’est notre objectif chaque week-end. Mais nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers et ne pensons jamais que ce sera facile. Nous nous attendons toujours à un beau défi. Si ce n’est pas le cas et que nous sommes plus loin devant, ce n’est qu’un bonus."