Norris cède sa couronne et reconnaît les limites de McLaren F1

Champion du monde de Formule 1 en 2025, Lando Norris ne conservera pas sa couronne cette saison. Désormais mathématiquement éliminé de la course au titre, tout comme Max Verstappen, le Britannique reconnaît que sa première année avec le numéro un mondial n’a pas répondu à ses attentes. Mais au-delà de sa situation personnelle, le pilote McLaren pointe surtout les difficultés de son équipe, progressivement distancée par ses rivales au fil des développements. Désormais considérée comme la quatrième force du plateau, l’écurie britannique peine toujours à corriger les faiblesses de sa monoplace, particulièrement dans les virages lents.

La défense du titre mondial de Lando Norris aura tourné court. Sacré champion du monde pour la première fois en 2025, le Britannique ne pourra pas rééditer cet exploit cette année, alors que la saison 2026 entre dans sa dernière ligne droite.

À cinq Grands Prix de la fin du championnat, Norris et Max Verstappen sont tous deux mathématiquement exclus de la lutte pour le titre. Une situation qui contraste avec leur confrontation particulièrement serrée de la saison précédente.

Interrogé de manière informelle lors d’un stream cette semaine, le pilote McLaren a évoqué cet échec avec le détachement et l’humour pince-sans-rire qui le caractérisent.

"Ce n’était pas la meilleure défense d’un titre de champion de ma carrière, mais j’ai bien peur qu’on ne puisse pas faire grand-chose en Formule 1 sans une bonne monoplace."

Norris ne considère toutefois pas que cette saison difficile remette en question ses propres performances. Le Britannique estime notamment que l’importance accordée aux statistiques et à l’histoire peut conduire à des jugements excessifs.

"Les gens accordent trop d’importance à l’histoire. J’ai fait du bon travail."

Le principal problème de McLaren réside dans l’évolution de sa compétitivité au cours de la saison. Alors que plusieurs équipes concurrentes ont réussi à faire progresser leurs monoplaces plus efficacement, la MCL40 est devenue de plus en plus difficile à piloter et à exploiter de manière régulière.

Une situation qui a progressivement repoussé l’écurie de Woking derrière ses principales rivales.

Interrogé sur le fait que McLaren semblait désormais être la quatrième équipe la plus rapide du championnat, Norris n’a pas cherché à minimiser la situation.

"Oui, je pense que c’est assez clair."

Malgré les évolutions introduites sur la monoplace, McLaren n’est pas parvenue à combler les lacunes qui pénalisent le plus ses pilotes.

Norris reconnaît que les dernières nouveautés apportent des améliorations, mais leurs effets restent insuffisants dans les domaines où la voiture présente ses faiblesses les plus importantes.

Le Britannique identifie notamment "le comportement de l’arrière de la MCL40 et son manque d’efficacité dans les portions à basse vitesse comme les principaux problèmes à résoudre."

"Mais oui... dans les virages lents surtout, nous sommes complètement à la traîne."

"Nous devons encore énormément progresser, particulièrement au niveau de l’arrière. C’est un problème que nous rencontrons depuis longtemps."

Oscar Piastri a lui aussi souligné à plusieurs reprises combien la McLaren était devenue difficile à exploiter de manière régulière.

Les deux pilotes partagent ainsi le constat d’une monoplace dont le potentiel reste compliqué à extraire, particulièrement lorsque les caractéristiques du tracé mettent en évidence ses lacunes.

Malgré ces difficultés, Norris estime avoir tiré le meilleur parti de sa monoplace lors du Grand Prix des États-Unis.

À Austin, le Britannique a terminé à la cinquième place, un résultat qui peut paraître modeste pour le champion du monde en titre, mais qu’il considère comme représentatif du potentiel actuel de McLaren.

"Je pense en avoir tiré absolument tout ce que je pouvais, donc je suis satisfait, même si une cinquième place ne paraît pas fantastique."

À défaut de pouvoir défendre son titre mondial, Norris devra se concentrer sur la meilleure fin de saison possible, tandis que McLaren tente de retrouver une compétitivité suffisante pour rivaliser plus régulièrement avec les équipes qui la devancent. De nouvelles évolutions arriveront au Brésil pour tenter de corriger la trajectoire de développement.