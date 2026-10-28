Marko investit dans une IA qui prépare des messages pour... après la mort

Après avoir consacré plusieurs décennies à la Formule 1 et à la détection de jeunes talents chez Red Bull, Helmut Marko se lance dans un projet pour le moins inattendu. L’Autrichien de 83 ans a décidé d’investir dans une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle, dont l’objectif est de permettre à chacun de préparer des messages personnels qui seront transmis à ses proches après sa mort. Une initiative éloignée du sport automobile, mais dans laquelle l’ancien conseiller de Red Bull retrouve une philosophie qui lui est familière : utiliser les nouvelles technologies pour explorer des possibilités inédites.

Helmut Marko continue de s’intéresser à l’innovation, même en dehors de l’univers de la Formule 1. L’Autrichien est devenu investisseur de Lebensstimmen, une jeune entreprise basée à Graz, en Autriche, qui développe une plateforme associant intelligence artificielle et accompagnement de la fin de vie.

Également connue à l’international sous le nom de Words that Remain, cette start-up propose un concept particulier : permettre aux utilisateurs de préparer, de leur vivant, des messages d’adieu destinés à leurs proches, qui seront transmis après leur décès.

L’objectif est de donner à chacun la possibilité de laisser des paroles personnelles à des destinataires choisis à l’avance, en s’appuyant sur des outils numériques et sur l’intelligence artificielle pour faciliter leur création.

La plateforme entend ainsi réunir plusieurs domaines habituellement distincts, à savoir la préparation de la fin de vie, l’accompagnement du deuil et l’assistance à la rédaction de messages personnels.

Au-delà de la préparation et de la transmission de messages posthumes, Lebensstimmen développe également un outil baptisé "Fabertar".

Il s’agit d’un élogiste funèbre reposant sur l’intelligence artificielle, conçu en collaboration avec Toni Faber, prêtre de la cathédrale de Vienne.

Cette technologie vise à apporter une nouvelle dimension à la préparation des hommages et des messages liés au décès d’une personne.

Le projet se distingue ainsi par son utilisation de l’intelligence artificielle dans un domaine particulièrement personnel, où la transmission des souvenirs et des paroles occupe une place importante.

Pour Helmut Marko, l’intérêt de cette initiative réside précisément dans l’application de technologies nouvelles à un secteur dans lequel elles ne sont pas traditionnellement utilisées.

Marko retrouve une philosophie héritée du sport automobile

L’ancien responsable de la filière de jeunes pilotes Red Bull, aujourd’hui âgé de 83 ans, explique avoir été séduit par la démarche technologique de Lebensstimmen.

Il établit notamment un parallèle entre l’innovation dans le sport automobile et celle que souhaite développer la jeune entreprise autrichienne.

"Dans le sport automobile, rien n’a jamais été laissé au hasard. Il a progressé grâce au courage d’utiliser systématiquement les nouvelles technologies au bénéfice des personnes."

"C’est exactement cet état d’esprit que je reconnais chez Lebensstimmen."

L’entreprise a été fondée par Philipp Berkessy, Markus Pinter et Lukas Stern. Le projet, actuellement développé depuis l’Autriche, ambitionne par ailleurs de dépasser rapidement les frontières nationales. Lebensstimmen prévoit en effet un lancement commercial à l’échelle mondiale au début de l’année 2027.

Une échéance qui doit permettre à cette plateforme de proposer ses services à un public international, avec le soutien d’investisseurs parmi lesquels figure désormais l’une des personnalités les plus connues de l’histoire récente de Red Bull en Formule 1.

"Chacun possède des mots qui méritent de perdurer. Avec Lebensstimmen, nous rendons la planification de la fin de vie personnelle, numérique et juridiquement sécurisée, et ce pour la première fois. Une nouvelle culture des adieux voit le jour aujourd’hui, et elle prend racine en Autriche," a déclaré Berkessy.