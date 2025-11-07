Lawson voit le Brésil comme une opportunité pour garder son baquet chez Racing Bulls

Liam Lawson aborde le Grand Prix du Brésil avec optimisme, conscient que les deux courses prévues ce week-end pourraient être déterminantes pour son avenir en Formule 1 la saison prochaine.

Le futur du Néo-Zélandais chez Racing Bulls n’a pas encore été confirmé, quatre pilotes étant en lice pour trois baquets. Isack Hadjar devrait rejoindre Red Bull pour remplacer Yuki Tsunoda, laissant Tsunoda, Lawson et le protégé de Red Bull en F2, Arvid Lindblad, se disputer les deux places chez Racing Bulls. La décision, initialement attendue après Mexico, a été repoussée.

Lawson a indiqué qu’aucune discussion concrète sur son avenir n’avait eu lieu entre Mexico et le Brésil, et que son objectif restait centré sur la performance en piste, particulièrement avec le Sprint prévu dès samedi.

"Juste quelques petites choses, davantage concentrées sur ces courses," explique-t-il lorsqu’on lui demande de quoi il a discuté avec ses patrons.

"Nous savons tous que les décisions arriveront vers la fin de l’année, mais le message pour nous a toujours été le même : il faut performer."

"C’est ce que j’essaie de faire, et il n’y a rien de plus profond pour le moment. C’est ce qui va déterminer l’année prochaine."

Le pilote souligne que le potentiel de sa F1 a été présent tout au long de la saison.

"Nous avons eu une voiture raisonnablement performante la plupart du temps ; nous avions une bonne voiture à Mexico, mais je n’ai pas pu courir après ma collision au premier tour. Le potentiel est là chaque week-end, il faut juste exécuter un bon week-end. Nous avons une opportunité ici avec le Sprint, donc il y a deux occasions pour essayer de marquer des points, et c’est l’objectif."

La seule expérience de Lawson à Interlagos en F1 remonte à 2024, lorsqu’il avait terminé huitième lors des qualifications Sprint, neuvième lors de la course courte, et cinquième sur la grille du Grand Prix principal, avant de rétrograder à la neuvième place à cause de la stratégie. Un week-end qu’il qualifie de très exigeant.

"Dans l’ensemble, c’était un week-end correct mais très difficile," se souvient-il.

"Je me souviens être parti d’ici très épuisé après la météo, les qualifications, les retards… c’était assez chaotique, mais globalement un bon week-end."

"Nous avons marqué des points pour l’équipe, réalisé de belles qualifications, et le sentiment était que nous n’avions pas maximisé la course, surtout en voyant les Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly partir de très loin derrière nous pour finir sur le podium."