Nielsen : la prolongation de Colapinto est due à son talent, pas à ses sponsors

Alpine F1 a donc confirmé ce vendredi la prolongation de Franco Colapinto, qui fera équipe à nouveau avec Pierre Gasly en 2026. Le directeur général de l’écurie, Steve Nielsen, assure que le choix repose avant tout sur les performances de l’Argentin, et non sur le soutien financier qu’il apporte.

Colapinto, titularisé depuis la septième manche de la saison après avoir remplacé Jack Doohan, a été confirmé pour la saison 2026 aux côtés de Gasly. Sa récente montée en puissance a convaincu l’équipe, même si la monoplace reste loin des premières places.

Depuis trois courses, Alpine arbore le logo de Mercado Libre, sponsor personnel de Colapinto. Nielsen reconnaît que l’aspect financier compte, mais affirme qu’il n’a pas été déterminant.

"On ne peut pas ignorer la partie financière, bien sûr que cela joue un rôle," explique-t-il à Sky Sports F1 à Interlagos. "Mais au final, nous avons pris Franco pour son talent, et le fait qu’il apporte l’aspect financier est un heureux hasard."

Un discours clair, alors que certaines rumeurs laissaient entendre que les commanditaires argentins auraient pesé dans la balance.

Les premières courses de Colapinto ont été difficiles, notamment en comparaison avec Gasly, référence interne et vainqueur en Grand Prix. Mais l’Argentin a progressivement élevé son niveau de jeu, jusqu’à devancer son coéquipier à quatre reprises en qualifications.

"C’est très difficile pour un nouveau pilote qui arrive," souligne Nielsen.

"On en a vu certains s’adapter immédiatement, et d’autres avoir un peu de mal. Franco avait fait quelques courses avec Williams l’an dernier, puis a remplacé Jack à partir d’Imola et, pour être honnête, il a un peu peiné au début."

"Ensuite, petit à petit - et nous avons la chance d’avoir Pierre comme référence, un pilote établi - Franco a réussi à hausser son niveau et à se battre contre Pierre dans une voiture qui n’est pas aussi compétitive que nous le souhaiterions."

"Mais malgré tout, lorsqu’on les compare, il a commencé à faire un travail solide et à se montrer comparable à Pierre, voire plus rapide que lui à quelques occasions. En fin de compte, c’est ça qui lui a permis d’obtenir le baquet."

Nielsen confirme également qu’Alpine a envisagé un large panel de pilotes avant de trancher.

"Pour être honnête, nous avions tout le monde sur la table, et beaucoup d’autres qui sont depuis partis ailleurs (Perez et Bottas notamment, ndlr). Petit à petit, nous avons convergé vers Franco. Nous sommes heureux de ce choix. Mais quiconque représentait une possibilité à un moment ou un autre a été considéré."