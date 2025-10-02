McLaren publie ses résultats financiers, le salaire de Brown dépasse celui de Norris et Piastri

McLaren Racing a enregistré une hausse significative de ses revenus lors de la saison 2024 de F1, se traduisant par des bénéfices annuels plus de quatre fois supérieurs à ceux de 2023.

Les comptes de l’écurie de Woking révèlent un bénéfice de 62 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 610 millions d’euros en 2024.

Les performances hors piste de McLaren l’an dernier reflètent ses efforts en piste lors d’une saison qui lui a permis de remporter son premier titre de champion des constructeurs depuis le début du siècle.

Cet exploit s’est accompagné d’une forte hausse des revenus, puisqu’ils étaient de 495 millions d’euros en 2023. Il en résulte un bénéfice après impôts de 62 millions d’euros au lieu de 16 l’année précédente.

"En 2024, McLaren Racing Limited a reconquis le titre de Champion des Constructeurs de Formule 1, marquant un retour triomphal au sommet après 26 ans," a déclaré Zak Brown dans son rapport.

"Le succès de la saison témoigne du travail acharné de toute l’équipe, soutenue par nos précieux partenaires et nos fans passionnés. Il témoigne également des progrès remarquables de l’équipe ces dernières saisons, passant de la 4e place en 2023 à la 1ère en 2024."

"Ce succès s’est également étendu à d’autres disciplines. En IndyCar, Pato O’Ward a remporté trois victoires, tandis qu’en Formule E, Sam Bird a offert à l’équipe sa toute première victoire à São Paulo."

En conséquence, la rémunération du PDG de McLaren Racing, qui se fait essentiellement sur l’atteinte de résultats, a été de 42,5 millions d’euros en 2024 au lieu de 31 en 2023.

Il devient ainsi le patron le mieux payé de la F1 en 2024. A noter que l’ensemble des managers de McLaren Racing représente une masse salariale de 86 millions d’euros, qui a été gonflée par les bonus et primes de résultats l’an dernier. Et 2025 devrait certainement être encore meilleure !