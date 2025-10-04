Aston Martin F1 vise toujours la 5e place du championnat

C’est un bon début de week-end à Singapour pour Aston Martin F1 avec Fernando Alonso en tête des premiers essais libres hier, suivi d’une 4e place en Libres 2. Lance Stroll a confirmé avec la 6e place lors de cette même séance.

Pour Andy Cowell, le PDG de l’équipe, cela s’explique par le fait que le circuit de Marina Bay est plus propice à faire fonctionner les points forts de l’AMR25. Mais il faudra évidemment confirmer sur la suite du Grand Prix, notamment en qualifications.

"Les caractéristiques du circuit conviennent un peu mieux à notre voiture. Nous avons des difficultés sur les circuits rapides, comme Bakou, par exemple : un secteur 3 long et rapide, avec beaucoup d’appui, et la voiture est trop poussée vers le bas. Il faut surélever la voiture pour éviter de la faire talonner. Mais dans les secteurs 1 et 2, la voiture est plus haute. Ici, je suppose que c’est un peu comme Bakou, mais sans le problème du secteur 3."

"Mais il ne faut jamais parier après les résultats des Libres. Il n’y a pas de points le vendredi."

Est-ce à dire que l’Aston Martin F1 est encore imprévisible en termes de performances ?

" Non. Il y a juste beaucoup de choses à maitriser. Et nous sommes tous venus ici en constatant que piste a été refaite, les deux pilotes ont remarqué qu’elle était plus lisse. Il y a une excellente motricité. Et donc on réagit à cela. Et lors d’une course de nuit, les essais libres ne sont pas les plus représentatifs, il faut donc s’adapter au fur et à mesure. C’est pareil pour toutes les courses à venir. Nous avons une petite idée des circuits qui nous seront favorables ou défavorables, mais je ne vais pas vous le dire."

Quels sont les objectifs pour le reste de la saison ? L’équipe est 7e au classement des constructeurs, ce qui n’est pas le niveau attendu.

"Ce que nous voulons, c’est qu’à chaque course, nous prenions le rythme et réglions la voiture du mieux que nous pouvons avec le matériel dont nous disposons. Nous voulons réaliser une superbe séance de qualifications, un excellent premier tour, une stratégie géniale et marquer le plus de points à chaque course. Nous aimerions terminer devant Williams, mais félicitations à eux pour leur podium lors de la dernière course ! Bravo ! Cela rend notre rêve de terminer cinquième au championnat plus difficile, mais c’est toujours notre objectif."

Alonso a récemment déclaré quelque chose de très intéressant lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir à long terme en Formule 1. Il a dit qu’il avait plus de chances de prendre sa retraite si les choses se passent bien en 2026 que si elles se passent mal. Est-il en accord avec lui sur ce point ?

"Je pense que c’est lié au fait que nous voulons tous terminer en beauté. Il aimerait terminer sa carrière de pilote en gagnant des courses et en réalisant de belles performances. Je pense donc que c’est lié à cela. Il est un élément essentiel de l’équipe. C’est vraiment utile de l’avoir à bord, ainsi que Lance cette année et l’année prochaine, pour nous guider sur les points importants pour la voiture 2026, travailler sur le simulateur, la configuration de la voiture, etc. Mais oui, je pense que tout revient à cela. Une dernière course pour Fernando sur la plus haute marche du podium : c’est notre rêve à tous."