Newey explique la ’philosophie’ d’Aston Martin F1 et de son AMR26

Aston Martin F1 a présenté la livrée de ses monoplaces pour la saison 2026 dans un événement de lancement de la saison. Les AMR26 pilotées par Fernando Alonso et Lance Stroll ont été conçues par Adrian Newey, qui fait ses grands débuts dans l’équipe.

L’ingénieur britannique aux plus de 200 victoires assume pour la première fois de sa carrière le rôle de directeur d’une équipe, en plus de celui de responsable de la conception. Un défi pour celui qui a aussi des parts dans l’équipe depuis son arrivée l’an dernier.

"J’ai vu des lancements, et celui-là était incroyable, ça me rend fier de faire partie de l’équipe" a déclaré Newey, avant de parler du lancement du projet AMR26 lors du shakedown de Barcelone.

"La voiture que nous avons vu à Barcelone était noire car nous n’avons pas eu le temps de la peindre ! Mais la voir prendre la piste, aux côtés de Lawrence devant les garages, nous a presque donné une larme à l’oeil."

Newey a ensuite développé la manière dont Aston Martin a approché cette nouvelle réglementation, et la manière dont lui a réussi à comprendre comment fonctionne l’aéro des nouvelles monoplaces.

"Avec l’AMR26, nous avons adopté une approche holistique : il ne s’agit pas d’un composant qui se démarque, mais plutôt de la façon dont l’ensemble fonctionne. L’accent a été mis sur des bases solides, un potentiel de développement et une voiture dont Lance et Fernando pourront, espérons-le, tirer le meilleur parti de manière constante."

"J’ai essayé de faire au mieux pour visualiser quel est le flux d’air et ce qu’il doit être. De nos jours, il y a la CFD qui est un outil incroyable pour regarder un écran et voir comment la voiture agit. Il y a la soufflerie qui donne plus d’informations à un point donné dans le temps, et il faut essayer d’interpréter tout cela pour comprendre au mieux."

"Quand les réglementations ont été publiées, j’ai cherché à comprendre les principes de ces règles, et quelles pourraient être les solutions possibles. J’ai ensuite trouvé une philosophie, et quand j’ai commencé dans l’équipe, j’ai discuté de cette philosophie avec les ingénieurs. On est tombés d’accord sur une philosophie et on l’a suivie depuis."

"Quand il y a un grand changement de règlement, il y a toujours de grandes opportunités. Le temps nous dira quelle était la bonne solution. En 2022, lors du dernier changement de règlement, il y a eu plusieurs interprétations, et une a été la plus appropriée, et en 2024, tout le monde convergeait dessus."

Le Britannique prévient en revanche que les dépassements pourraient ne pas être beaucoup plus simples sur cette génération de voitures : "Il y a eu beaucoup de choses dites au sujet de la volonté d’améliorer les dépassements en 2025, et les pilotes disaient l’an dernier que ce n’était pas mieux qu’en 2021. Et ça pourrait être pareil cette fois."

Interrogé sur les conséquences du retard d’Aston Martin F1 en début de saison, Newey a déclaré : "Pour être tout à fait honnête, c’est inévitable."

"Nous sommes entrés dans le tunnel entre mi et fin avril, contrairement aux autres équipes qui ont débuté le 2 janvier. Mais surtout, tous les autres travaillaient sur leurs simulations numériques de dynamique des fluides (CFD), leurs schémas généraux et mécaniques bien avant nous. Nous partons donc avec un handicap et nous ferons de notre mieux pour rattraper notre retard."

Même avec sa livrée camouflage, qu’elle a arborée pendant à peine plus d’une journée sur le Circuit de Barcelone, l’AMR26 a immédiatement attiré l’attention dans les stands. Son nez, ses pontons latéraux et son capot moteur différaient tous des modèles concurrents.

Si aucune information supplémentaire n’a été révélée sur la conception de l’AMR26 ce lundi, la livrée étant présentée sur une voiture d’exposition, l’attention sera sans aucun doute portée sur la monoplace verte lors de la reprise des essais de pré-saison à Bahreïn mercredi.

Newey a ajouté : "Nous avons d’abord travaillé sur des mises à jour pour la première course, et nous réfléchissons maintenant aux suivantes. C’est la nature même de la Formule 1, mais aussi avec cette nouvelle réglementation et une voiture dont le cycle de vie a été très court."

Koji Watanabe, le directeur de Honda en F1, a expliqué comment le motoriste a travaillé à la conception de l’AMR26 à moteur japonais, et a révélé qu’un avantage était ressorti de cette collaboration entre Silverstone et Sakura.

"Nos ingénieurs vont souvent à Silverstone, et les ingénieurs Aston Martin travaillent dur dans notre usine. La distance est un défi, c’est un désavantage en coûts de vols ! Mais le décalage horaire est en notre faveur" a déclaré Watanabe.

"Si nous envoyons une question à Silverstone lors des dernières heures de notre journée de travail au Japon, le lendemain matin quand nous revenons, nous avons déjà reçu notre réponse. C’est donc comme un développement 24h/24 !"

Lawrence Stroll, le propriétaire d’Aston Martin F1, a salué la dynamique dans laquelle se trouve l’équipe en ce début d’année 2026, marquée évidemment par le nouveau partenariat avec Honda et le statut de constructeur pour le team.

"C’est la première voiture d’usine d’Aston Martin F1 Team, développée avec Honda. En tant que président, je suis heureux de ce que ce moment représente. La F1 n’est pas qu’en piste et elle demande du courage et de l’ambition" a déclaré Stroll.

"Ces réglementations marquent le plus grand bouleversement que ce sport ait connu depuis une génération, et nous l’abordons avec une ambition claire : construire une équipe capable de gagner. Chaque décision que nous prenons est mûrement réfléchie, délibérée et conçue pour nous permettre d’atteindre notre objectif."

A noter qu’Andy Cowell n’était pas présent ce soir et pour cause : nous avons appris qu’il n’a pas vraiment digéré sa mise à l’écart du poste de directeur d’équipe pour celui de responsable de la stratégie. Plusieurs sources ont confirmé que Cowell a donné sa démission et partira à l’été 2026 une fois l’intégration de Honda avec Aston Martin F1 bien lancée.

Retrouvez les photos HD de la livrée de l’Aston Martin F1 AMR26 dans notre galerie.