Alonso : 2026 est ’un moment très important’ pour Aston Martin F1

Fernando Alonso n’a pas hésité à afficher sa satisfaction autour des ambitions d’Aston Martin F1, lors de la présentation de la saison 2026, qui s’est tenue pour montrer au public la toute nouvelle livrée arborée par les AMR26 cette saison.

Le double champion du monde est heureux de débuter sa collaboration avec Adrian Newey, nouveau directeur de l’équipe, et concepteur de la monoplace qu’il pilotera cette année. C’est la première fois que l’Espagnol roulera dans une monoplace conçue par Newey, ce qu’il a longtemps voulu dans sa carrière.

"C’était l’hiver le plus court que nous ayons eu mais c’était suffisant, on a hâte de revenir dans la voiture" a déclaré Alonso, qui a expliqué ce qu’il ressentait à l’idée de rouler dans une voiture conçue par Newey.

"Un moment de fierté, j’ai piloté contre Adrian pendant la plupart de ma carrière, et je peux enfin courir dans une de ses voitures. C’est une grande opportunité avec les nouvelles règles, avec Honda, avec les nouveaux carburants. Je suis fier de faire partie de cette équipe. J’ai l’impression que c’est un moment très important pour l’équipe."

"Nous disposons désormais de notre propre soufflerie pour concevoir la voiture, nous n’avons plus recours à un tiers. Nous avons notre propre boîte de vitesses pour la première fois, ce qui représente un défi de taille, mais cela nous donne en quelque sorte la liberté de concevoir pour la toute première fois un composant clé de la voiture."

"C’est la première fois qu’on est une équipe d’usine, toutes les pièces se mettent en place, avec Honda, et je sens que c’est le début de quelque chose d’important pour les années à venir. On va travailler très dur pour avoir le succès que cette équipe mérite."

"Ces dernières années n’ont pas été faciles, mais nous avons beaucoup appris, et cette expérience nous a rendus plus forts. Tous les membres de cette équipe partagent la même soif de compétitivité, et j’ai pu constater tous les efforts déployés en coulisses pour nous fournir une voiture que nous pouvons développer tout au long de la saison."

"Notre plus grand défi consiste à tout mettre en place et à trouver le bon timing, surtout pour moi. Après avoir terminé septièmes du championnat des constructeurs l’année dernière, nous devons apprendre à marcher avant de courir et avancer pas à pas."

"Nous sommes des compétiteurs, nous voulons gagner, nous voulons nous battre pour de grandes choses, et je pense que cela demande un peu de temps, mais nous voulons que ce soit le plus court possible."

La courbe de développement risque d’être particulièrement intense, et Alonso a expliqué qu’il s’attend à une deuxième partie de saison cruciale dans la manière dont l’AMR26 va progresser en performance.

"C’est une saison durant laquelle la deuxième partie sera plus importante que la première moitié. Il faut qu’on identifie assez tôt les faiblesses de la voiture, et c’est ce à quoi serviront les essais, à nous donner le chemin à suivre. On se concentre sur le développement. En tant que pilote, on jouera un rôle crucial cette saison."

Une "transformation incroyable" en cinq ans

Lance Stroll a lui aussi salué l’évolution positive d’Aston Martin, entre la quantité de partenaires importants que l’équipe possède désormais, la structure menée par Newey, et évidemment l’usine dernier cri construite à Silverstone, et désormais entièrement opérationnelle.

"L’hiver était bon, j’ai passé du temps à me reposer et me relaxer, j’ai rechargé les batteries et je suis prêt à y retourner" a déclaré le Canadien. "J’aime ça, tout se met en place, des nouvelles règles, la collaboration avec Honda, piloter une voiture d’Adrian Newey, c’est spécial."

"Quand je me rappelle de l’équipe que nous étions en 2021, et quand on voit ce qui se passe à Silverstone, la transformation est incroyable. Nous voulons gagner des courses et des championnats à l’avenir et c’est très excitant, très motivant d’en faire partie. Les réglementations 2026 constituent un changement majeur et un véritable défi pour toutes les équipes."

"Il s’agit donc désormais de mieux comprendre la voiture afin de continuer à améliorer ses performances tout au long de la saison. C’est formidable de travailler avec Adrian Newey et tant de personnes talentueuses chez Aston Martin Aramco, qui mettent tout en œuvre pour y parvenir."

Stroll s’inquiète toutefois que les attentes soient trop élevées autour du projet 2026 de l’équipe : "Nous devons encore gérer les attentes. Tout est encore très récent. La relation avec Honda est nouvelle, nous fabriquons notre propre boîte de vitesses pour la première fois, Adrian vient de rejoindre l’équipe.

"Je ne pense pas que nous arriverons à Melbourne prêts à nous battre pour remporter des victoires. Il s’agit davantage du rythme de développement tout au long de la saison et d’être aussi efficaces que possible en apportant des améliorations et en nous améliorant chaque week-end."

"Nous avons tous les outils nécessaires pour nous battre pour remporter des victoires et des championnats. Cela va-t-il se faire du jour au lendemain ? Non. Est-ce que je crois que nous pouvons y arriver ? Oui, et c’est pourquoi je suis très motivé et enthousiaste à l’idée de participer à cette aventure."

Stroll se félicite de progresser à chaque fois qu’il prend la piste, et sent qu’il devient un pilote plus complet, année après année : "La belle partie d’être un pilote, ce que j’aime depuis des années, c’est que ce n’est jamais pareil. Chaque week-end depuis dix ans que je suis dans ce sport a proposé des défis différents."

"Cela m’a forcé à être meilleur et ça m’a poussé à chercher mes forces et mes faiblesses. Je me lève chaque matin pour aller courir en voulant être meilleur à chaque fois, et ces nouvelles réglementations sont une nouvelle opportunité de me tester et pour l’équipe aussi de se tester."

