Newey : Aston Martin F1 n’est pas prête pour Verstappen

Adrian Newey a laissé entendre qu’Aston Martin F1 ne serait pas prête à accueillir Max Verstappen en 2026.

Newey est à la tête de l’équipe de design d’Aston Martin en F1 après avoir quitté Red Bull l’an dernier. Cette équipe compte évidemment sur ses talents pour dessiner la meilleure monoplace possible pour 2026, une saison de nouveaux règlements tant sur le plan des châssis que de l’aérodynamique ou des moteurs.

Avec le génie reconnu de Newey, une nouvelle usine, de nombreux recrutements de poids comme Enrico Cardile, en provenance de Ferrari, qui vient renforcer l’équipe de design, Aston Martin F1 pourrait faire office de grande surprise dès la première année de ces règles.

Mais assez pour attirer Max Verstappen ? Non selon Newey. Le Néerlandais, qui a hésité à rester chez Red Bull Racing, a flirté avec Mercedes F1 pour 2026 mais a aussi été lié à un transfert possible vers Aston Martin, grâce à une offre de salaire record.

Mais Verstappen a préféré rester dans son équipe actuelle, Red Bull Racing, pour un an de plus.

Et ce n’est pas forcément un mal selon Newey.

"J’ai discuté avec Adrian [Newey] à Goodwood, et il estime qu’ils ne seront pas prêts l’an prochain et qu’ils ne susciteront pas d’espoirs de succès immédiat," révèle l’ancien pilote de F1 Riccardo Patrese.

"S’ils sont prêts, c’est une bonne chose ! Mais il a semblé honnête lorsqu’il a affirmé qu’ils ne seraient pas prêts à concourir pour le championnat."

"Mais on ne sait jamais, car Adrian est incroyable. Au fond de lui, il espère probablement être prêt l’an prochain, mais il ne veut pas le dire."

"Il a également déclaré ’nous ne sommes pas prêts à recruter Max l’an prochain’, car il ne pense pas qu’ils puissent lui fournir une voiture gagnante. Voici ce qu’il m’a dit."

"Mais nous verrons bien ce qui en sortira. Il connaît le potentiel de Verstappen, et si la voiture a le potentiel pour remporter le championnat, Aston Martin peut certainement être un choix pour Verstappen en 2027 et vice-versa."