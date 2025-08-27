Hadjar salue le rythme ’incroyable’ de Racing Bulls mais craint la pluie à Zandvoort

Isack Hadjar est heureux de voir la saison 2025 de F1 reprendre ses droits après quatre semaines de pause. Le pilote Racing Bulls se rend à Zandvoort avec l’envie de marquer des points et de concrétiser les bonnes performances de la VCARB 02.

La saison du Français est frustrante car lui et son équipe ont manqué plusieurs bons résultats, notamment à cause de la stratégie. Auteur d’un seul point en cinq courses, il veut désormais se relancer mais craint un week-end compliqué par la pluie aux Pays-Bas.

"Je suis très impatient de reprendre la compétition après quelques semaines de pause estivale. Zandvoort est un circuit sur lequel j’ai vraiment hâte de courir en F1, car c’est l’un de ceux que j’apprécie particulièrement. Lors des dernières courses, en termes de performances, la vitesse pure était incroyable, même si nous n’avons pas marqué de points" note Hadjar.

"Il semble que le week-end aux Pays-Bas sera marqué par des conditions météorologiques mitigées, ce qui rendra la tâche difficile. Il reste 10 courses à disputer dans cette seconde moitié de saison et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Je veux retrouver notre place et me battre pour marquer des points."

Liam Lawson est quant à lui prêt à revenir sur les lieux de ses débuts en Formule 1, il y a deux ans, où il avait pris le relais de Daniel Ricciardo blessé en milieu de week-end et avait connu un véritable déluge : "Je me sens revigoré et prêt à reprendre la piste après quelques semaines de repos pour recharger mes batteries."

"Je suis impatient de me rendre à Zandvoort, un circuit où j’ai fait mes débuts en F1. Je me souviens que cela avait été très difficile, et vu les prévisions météo pour ce week-end, cela risque d’être encore une fois un défi. C’est formidable d’entamer la deuxième moitié de la saison après une fin de première moitié solide, je suis donc prêt à revenir sur le circuit."

Tim Goss, le directeur technique de l’équipe, fait le point sur les défis représentés par le circuit, mais aussi sur les atouts de la monoplace de Faenza : "Après la pause estivale, nous reprenons la compétition pour les dernières courses européennes. Le circuit de Zandvoort est l’un des plus anciens du calendrier."

"Il serpente à travers les dunes de sable du littoral, non loin d’Amsterdam. En plus de ses sensations dignes d’un grand huit, il comporte deux virages fortement inclinés, l’un au début et l’autre à la fin du tour, ce qui le rend unique parmi les circuits de F1. Il est étroit et sinueux, ce qui rend les dépassements plus difficiles."

"Le rythme des qualifications et la stratégie de course prennent donc une importance particulière. La VCARB 02 a bien fonctionné lors des dernières courses et nous sommes impatients de reprendre le volant et d’obtenir d’excellents résultats lors de la deuxième moitié de la saison."