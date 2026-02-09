Moteurs F1 2026 : la FIA réagit aux rumeurs et veut lever toute ambiguïté avant la saison

À l’approche du Grand Prix d’Australie, d’ici un mois maintenant, la FIA a reconnu la nécessité de clarifier certains points de son règlement moteur, afin d’éviter toute polémique dès le début de la prochaine ère de la Formule 1. En ligne de mire : le taux de compression maximal, officiellement limité à 16:1, mais que certains motoristes seraient parvenus à dépasser en conditions de fonctionnement réelles. En ligne de mire Mercedes mais, peut-être aussi, Red Bull Ford.

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a admis que des ingénieurs avaient trouvé des moyens d’exploiter les limites du règlement lorsque les moteurs montent en température, afin d’en tirer un avantage en performance. Ce qui déplait à Ferrari, Honda et Audi. Et peut-être même Red Bull Ford qui aurait changé de camp ces derniers jours !

"Bien sûr, comme ces ingénieurs sont très intelligents et cherchent toujours à obtenir un avantage, certains ont trouvé des moyens d’augmenter potentiellement ce taux lorsque le moteur fonctionne à chaud, et c’est exactement la discussion que nous avons actuellement," reconnait Tombazis aujourd’hui.

Sans citer explicitement de constructeur, Tombazis a laissé entendre que "plusieurs acteurs" étaient concernés. Mercedes est régulièrement évoqué, le motoriste allemand fournissant non seulement son équipe officielle, mais aussi McLaren, Williams et Alpine. Et Red Bull Ford serait bien concerné aussi donc.

La FIA travaille désormais à une clarification rapide de la situation, en collaboration avec son directeur technique monoplaces, Jan Monchaux.

"Nous avons passé beaucoup de temps avec Jan Monchaux à discuter de la manière de résoudre ces problèmes, et notre intention est bien sûr de les régler avant le début de la saison," a poursuivi Tombazis.

"Nous ne voulons pas de controverses. Nous voulons que les gens se battent sur la piste, pas devant les tribunaux ou dans la salle des commissaires. C’est exactement ce que nous cherchons à faire."

Le responsable de la FIA a rappelé que la réduction du taux de compression faisait partie d’une stratégie globale visant à faciliter l’arrivée de nouveaux motoristes en Formule 1.

"L’objectif initial de ces règlements était d’inviter de nouveaux entrants, et je pense que nous avons été assez efficaces," a-t-il souligné.

Le bilan lui donne raison : malgré le départ de Renault, Audi et Red Bull-Ford ont rejoint la discipline, Honda a fait son retour, et Cadillac est attendu en 2029.

"Nous avons actuellement cinq motoristes, et un autre en route pour arriver en Formule 1 (Cadillac en 2029, ndlr). Sans ces changements, je pense que nous n’en aurions probablement plus que deux aujourd’hui, et cela aurait été un vrai problème."

Selon Tombazis, les nouvelles règles étaient indispensables pour éviter que les nouveaux venus ne soient condamnés à rester durablement à la traîne.

"Tous ces nouveaux entrants ont commencé avec un retard énorme par rapport aux constructeurs établis. Il fallait donc créer des mécanismes leur permettant d’arriver sur un terrain de jeu plus équitable."

"Avec le plafond budgétaire et les limitations en vigueur, ils auraient toujours eu énormément de mal à rattraper leur retard. Ce sera encore extrêmement difficile pour eux, ce n’est pas une tâche facile."

Dans ce contexte, la limitation du taux de compression à 16:1 s’inscrit dans une logique de simplification et de réduction des coûts.

"C’est pour cela que nous sommes passés de 18:1 - qui, honnêtement, n’était presque pas une limite car on ne pouvait pratiquement pas l’atteindre - à 16:1, qui représente un compromis."

Tombazis reconnaît néanmoins que, compte tenu de la taille et des ressources des départements techniques en F1, il est illusoire de vouloir éliminer toute zone grise.

"C’est un jeu de chiffres et de statistiques, et il est impossible, avec de nouveaux règlements, de ne pas avoir ce genre de discussions. Cela a toujours été le cas."

Mais la FIA entend désormais se montrer plus ferme dans son approche.

"Ce qui a changé, c’est que nous sommes déterminés à faire de ce championnat une compétition entre les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs et les meilleures équipes - pas un championnat de l’interprétation du règlement."

"Nous voulons que ce soit un championnat de prouesse technique et de talent au volant, mais pas simplement de celui qui est le plus malin pour contourner les règles."