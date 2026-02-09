McLaren F1 présente la livrée de sa MCL40 pour la saison 2026

McLaren F1 a levé le voile sur sa nouvelle livrée pour la saison 2026, qui habillera la MCL40. Une année charnière où l’écurie de Woking doit assumer sa dimension, tout en faisant face à l’entrée dans une nouvelle ère de la Formule 1.

Nouveau règlement technique, moteur Mercedes revu en profondeur et statut de gagnante des deux titres mondiaux l’année dernière : McLaren veut être à la hauteur de son statut et faire honneur à son palmarès récent.

Après une remontée spectaculaire amorcée en 2023, McLaren a transformé l’essai pour devenir la référence absolue de la grille. Forte de deux titres constructeurs consécutifs et d’un titre pilotes acquis par Lando Norris, l’équipe dirigée par Andrea Stella aborde ce tournant réglementaire non plus comme un outsider, mais comme un top team.

Cette réussite est le fruit d’une stabilité retrouvée sous l’impulsion de Zak Brown et du travail technique colossal de Rob Marshall et Peter Prodromou, venus renforcer les rangs de Woking au moment opportun. Avec des infrastructures désormais à la pointe, incluant sa propre soufflerie, le team a les cartes en mains pour vivre à hauteur de son statut.

Enchainer sur les mêmes bases que 2025

Au final, McLaren voudra commencer l’année 2026 comme elle a terminé la précédente : sur la plus haute marche du podium. Mais l’enjeu est de taille pour l’équipe, qui doit prouver qu’elle peut maîtriser les nouvelles monoplaces plus compactes et agiles, et la concurrence de constructeurs motoristes, Mercedes et Ferrari, qui semblent avoir très bien géré ce tournant.

Alors que le sport entre dans une nouvelle ère en 2026, McLaren poursuit sa collaboration historique avec Mercedes. La firme de Brackley a été étroitement impliquée dans l’intégration du nouveau V6 hybride, où la puissance électrique est désormais égale à la puissance thermique.

Cela marque une volonté de continuité par rapport à la concurrence qui, comme Red Bull ou Audi, essuie les plâtres de nouveaux projets moteurs, et l’équipe n’a pas voulu d’un partenaire unique comme Aston Martin avec Honda.

Un duo de pilotes qui fonctionne très bien

Du côté des cockpits, on mise sur la stabilité et l’harmonie. Lando Norris, fort de son nouveau statut de champion du monde, reste le fer de lance de l’écurie. C’est le point d’ancrage de l’équipe, lui qui entame sa huitième saison en "papaye". Il portera le numéro 1 sur sa monoplace et n’a pas caché sa fierté et son émotion à ce sujet.

À ses côtés, Oscar Piastri continue de former avec Norris un duo homogène. L’Australien, qui a déjà prouvé qu’il pouvait gagner des Grands Prix, sera plus qu’un simple lieutenant. En 2026, McLaren dispose de deux numéros un capables de se battre pour le titre, et confirme continuer à travailler avec les Papaya Rules équitables.

Contrairement à l’époque de la cohabitation parfois tendue entre Ayrton Senna et Alain Prost sous la houlette de Ron Dennis, l’ère Stella semble privilégier une émulation saine. Mais attention toutefois à ne pas se prendre les pieds dans le tapis si la rivalité devient tendue entre les deux hommes.

Une identité visuelle "Papaya" affirmée

Sur le plan visuel de la MCL40, on trouve une identité plutôt cohérente avec ce qui se faisait ces dernières années. Le célèbre "Papaya Orange" est plus éclatant que jamais, avec le retour d’une teinte brillante et non matte comme ces dernières années.

Le noir et le carbone l’accompagnent toujours, mais la proportion d’orange est plus importante, notamment sur l’avant de la voiture, ce qui lui donne une identité encore plus marquée.

Les roues arborent toujours les couleurs de Google, mais les quatre teintes de Chrome qui étaient visibles depuis 2022 sont remplacées par un agencement plus dégradé, grâce à la marque Gemini, l’IA du groupe Google.

On connait déjà quelques secrets techniques de la MCL40, notamment le retour à des suspensions à poussoirs (pushrod) pour la première fois depuis 2021 à Woking. L’intégration du moteur Mercedes semble moins extrême que chez le fournisseur de moteur.

L’équipe a promis qu’elle attendrait avant de lancer de véritables évolutions, ce qui lui permettra de comprendre les besoins de la voiture avant de la développer massivement. Une perte de temps initiale qui pourrait se révéler gagnante par la suite.

Retrouvez toutes les photos HD de la présentation de la livrée 2026 de la McLaren MCL40 dans notre galerie.