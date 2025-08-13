La loyauté de Leclerc à Ferrari pourrait coûter cher à sa carrière en F1

Alors que Ferrari s’est souvent concentrée cette saison sur la difficile transition de Lewis Hamilton entre Mercedes F1 et son équipe, Charles Leclerc est aussi un pilote à surveiller et qui pourrait se poser des questions sur sa présence au sein de la Scuderia.

Pour Christian Danner, ancien pilote de F1 devenu commentateur à la télévision allemande, le Monégasque cache ses véritables sentiments de frustration face à la presse.

"Bien sûr, Leclerc se demande si sa vie de pilote, sa carrière chez Ferrari, le mènera là où il veut : le championnat. Il se pose clairement la question. Je suis convaincu qu’il s’est aussi demandé cette année : ’Mon Dieu, qu’est-ce que je fais ici ? Ce ne sera encore rien au bout’."

Leclerc a souvent affiché une frustration visible, résultat après résultat, mais jamais sur le projet dans son ensemble. Il reste fidèle à Ferrari, alors que l’équipe italienne semble une fois de plus vouée à terminer la saison à la deuxième place, laissant filer une nouvelle chance de titre.

"Leclerc est intelligent, calme et analytique. Quelles sont les alternatives ? Eh bien, dans certaines circonstances, Mercedes. Ce que Russell peut faire, Leclerc peut le faire."

"Red Bull est en plein fiasco technique, et bien sûr, il devrait composer avec Max Verstappen, du moins à court terme. Chez McLaren, il est clair que tout le monde voudrait y aller, mais est-il nécessaire de le recruter ? Je dirais que non, Norris et Piastri font le boulot."

"Cela signifie que les alternatives n’existent tout simplement pas. Leclerc doit se concentrer sur ce qu’il a."

Après sa pole position en Hongrie, Leclerc a admis qu’une victoire en 2025 était peu probable. Quel circuit pourrait être "le bon" pour enfin gagner une victoire cette année ?

"Je ne suis pas sûr qu’il y en ait un," avait-il déclaré au Hungaroring.

"Je ne pense pas qu’il y ait un circuit pour le moment où nous nous sentions plus forts que McLaren. McLaren aura toujours la voiture la plus forte cette année. Red Bull a un peu plus de hauts et de bas, un peu comme nous et Mercedes, mais il y a une constante : McLaren. Pour l’instant, je ne pense pas qu’il y ait de circuit où je pense que nous serons favoris, mais j’espère être surpris."

Pense-t-il qu’il soit préférable de terminer deuxième à la fin de la saison plutôt que troisième, même si cela implique moins de temps en soufflerie la saison prochaine ?

"Je suis presque sûr qu’il vaut mieux terminer deuxième que troisième. Cependant, comme vous l’avez dit, il y a aussi le temps en soufflerie. Ce n’est pas un facteur auquel nous pensons trop. En piste, nous voulons simplement terminer le plus haut possible, puis nous gérerons le nombre d’heures en soufflerie dont nous disposons. Nous visons le meilleur résultat possible. La deuxième place au championnat des constructeurs est l’un de nos objectifs, mais le plus important est de renouer avec la victoire au plus vite. Quel que soit notre classement, nous travaillerons à partir de là et verrons combien d’heures il nous restera l’année prochaine."