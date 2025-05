Briatore : Gasly doit être ’plus concentré’, Colapinto doit éviter ’les murs’

Flavio Briatore, consultant exécutif d’Alpine F1, a de nouveau été très cash lors d’une interview confiée au journal Le Monde pendant le Grand Prix de Monaco.

L’Italien, qui a aussi le titre non officiel de directeur d’équipe, a clarifié sa position et n’a pas hésité à tacler ses propres pilotes, alors que ses ambitions de succès pour Enstone sont toujours intactes malgré les difficultés actuelles.

"Je suis investi à 100 % et entouré par une équipe très forte dans tous les secteurs : la technique, le commercial, le management… Cela représente plus de travail, mais ce n’est pas un problème. J’ai beaucoup de temps. Pour ce qui est de la licence, c’est anecdotique : je peux l’avoir demain si je le souhaite. Vous savez, c’est comme en Italie, où tout le monde s’arroge le titre de « dottore » [docteur]. Moi, les gens m’appellent « l’ingegnere ». Pourtant, je ne suis pas ingénieur."

C’est donc sans Oliver Oakes que Briatore doit préparer 2026.

"En 2026, on peut gagner des courses. Et, en 2027, on se prépare pour le championnat du monde," lance-t-il.

"C’était une décision très difficile à prendre de récupérer la motorisation Mercedes. Mais, dans notre sport, pour gagner, on doit avoir les mêmes possibilités que les autres. Pour un million de raisons qui appartiennent au passé, nous avions un handicap à ce niveau."

"En 2026, il n’y a plus d’excuse : il nous faut être compétitifs. On le doit à Renault, à Alpine et à Luca de Meo, qui a pris ses responsabilités en faisant un choix aussi radical. On participe à une compétition pour gagner, et, avec le nouveau règlement en 2026, les écuries qui en feront la meilleure interprétation auront l’avantage."

Briatore montre lui-même de grands signes d’instabilité du côté des pilotes. Et on le sent nerveux quant au duo qui lui permettra d’atteindre ces objectifs. Selon lui, il n’y a qu’une seule valeur sûre sur la grille et des faiblesses chez ses propres titulaires.

"Le plus facile, c’est de prendre Max Verstappen, mais on ne le peut pas. On doit regarder ce que l’on a dans l’équipe. Chez Alpine, on a la possibilité d’avoir deux ou trois pilotes. On a Pierre Gasly, qui est très bon. Il peut devenir un « top driver », mais il doit être encore un peu plus concentré. Si tu démarres mal une course, tu perds trois ou quatre positions, et tu ne les récupères pas."

"Avec une meilleure voiture et une concentration plus importante, il peut être ce pilote. La saison dernière, ses quatre dernières courses ont été très bonnes. Pour moi, il y a Verstappen tout en haut et, derrière, Pierre, Charles [Leclerc] et quelques autres. La vitesse, tu l’as ou tu ne l’as pas. Pierre l’a."

"Franco Colapinto, on l’a mis dans la voiture. Il a aussi la vitesse. Sa première course a été difficile. Il lui manque encore la capacité à gérer la pression. Si tu as la vitesse et que tu vas dans le mur, ça ne sert à rien."