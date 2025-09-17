Ferrari a une série en cours à Bakou, Vasseur veut ’tout exécuter à la perfection’

Ferrari arrive à Bakou avec l’espoir d’un très bon week-end, alors que la Scuderia avait lutté pour la victoire l’an dernier, Oscar Piastri venant à bout de Charles Leclerc après un intense duel pour la première position.

Mais le Monégasque est très à l’aise en Azerbaïdjan, puisqu’il n’a pas été battu depuis 2019 lors d’une séance qualificative sur le circuit urbain, signant même la pole position pour le Sprint en 2021. Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, explique ce qui sera crucial pour réussir.

"Bakou est toujours un week-end intéressant, avec sa combinaison de longues lignes droites et d’un secteur très technique. Il a tendance à produire des courses imprévisibles et des opportunités, il est donc important que nous exécutions tout à la perfection, et nous allons nous concentrer sur nous-mêmes pour tirer le maximum de notre package" a déclaré Vasseur.

"L’équipe a travaillé dur sur la préparation de l’événement et notre fonctionnement tout au long du week-end, sachant que sur un circuit urbain, ces éléments peuvent faire une réelle différence. Si nous y parvenons, je suis sûr que nous pourrons obtenir un excellent résultat avec nos deux pilotes."

La Scuderia a donné la parole à Olivier Helvig, ingénieur performance passé par Toro Rosso, McLaren, Alfa Romeo et donc Ferrari. Son expertise en ingénierie, puisqu’il a été formé en France, permet une préparation complète de ce week-end.

"Avec l’une des lignes droites les plus longues de la saison, il est essentiel d’avoir le moins de traînée possible. Mais en parallèle, il faut aussi une bonne force d’appui pour deux raisons principales : la confiance au freinage et une bonne adhérence dans les virages à basse vitesse, qui sont majoritaires sur ce circuit" a déclaré Helvig.

Le fait que la voiture de sécurité soit régulièrement présente ne change rien à la préparation du week-end : "En réalité, cela n’a pas beaucoup d’impact sur les réglages de la voiture, si ce n’est quelques ajustements mineurs. En revanche, pour le groupe chargé de la stratégie, c’est un vrai casse-tête."

"La présence éventuelle de la voiture de sécurité peut avoir un impact significatif sur la course. Comme toujours, cela fait partie de l’évaluation des risques et de l’analyse des différents scénarios possibles pour identifier la ou les stratégies statistiquement les plus optimales, selon le moment où la voiture de sécurité pourrait intervenir."

Le Français explique comment il a réalisé son rêve en atteignant l’équipe italienne, dont il a toujours été fan : "Depuis l’enfance, et en accord avec la célèbre citation d’Enzo Ferrari, j’étais de ces enfants qui choisissaient la voiture rouge pour jouer."

"Tandis que d’autres pensaient au football ou à la musique, moi je pensais déjà à la Formule 1, à Ferrari, et à la conception de monoplaces Ferrari de F1. Faire partie de la Scuderia, c’est pour moi l’accomplissement d’un rêve, même si le vrai rêve, c’est de remporter le championnat du monde avec cette équipe."

"C’est aussi une grande responsabilité : celle d’offrir cette satisfaction à tous les passionnés, comme moi, qui aiment Ferrari. Chaque jour est une opportunité d’apprendre quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse de technique ou d’aspects humains."

"J’ai la chance de pouvoir m’immerger dans la culture italienne, dans son art de vivre, tout en partageant ma passion avec des milliers de collègues qui travaillent en Formule 1, dans le programme Hypercar ou sur les voitures de route. Car pour moi, tout cela fait partie d’une seule et même entreprise."