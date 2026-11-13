Antonelli : ’c’est Verstappen qui me posera le plus de problèmes’ pour le titre en 2027

Sacré champion du monde de Formule 1 en 2026, Kimi Antonelli s’attend à une défense de titre particulièrement difficile la saison prochaine. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes estime que Max Verstappen représentera sa principale menace en 2027, devant une concurrence qui devrait encore se resserrer. L’Italien n’écarte toutefois ni son équipier George Russell, dont il attend davantage de régularité, ni les pilotes de McLaren et Ferrari.

Kimi Antonelli n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers après avoir remporté son premier titre mondial de Formule 1 au Grand Prix du Mexique. Le jeune Italien, devenu champion du monde à seulement 20 ans, se prépare déjà à une saison 2027 qu’il imagine encore plus disputée que celle qui vient de lui permettre de décrocher la couronne.

Interrogé entre les GP du Brésil et de Las Vegas par les médias italiens à Saint-Marin, où il réside, le pilote Mercedes a notamment été invité à désigner celui qu’il considère comme son adversaire le plus dangereux pour la saison prochaine.

Et malgré la présence de George Russell dans son propre garage, Antonelli a choisi Max Verstappen.

"Si je devais choisir un pilote qui me posera le plus de problèmes, ce serait Max Verstappen", a-t-il déclaré.

Le champion du monde en titre ne limite cependant pas ses préoccupations au quadruple champion du monde néerlandais. Il s’attend à devoir affronter l’ensemble des pilotes des principales écuries, dans un contexte où les écarts de performance se sont progressivement réduits au fil de la saison 2026.

"Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc : tous les pilotes des grandes équipes, y compris mon équipier Russell, qui sera plus régulièrement à son meilleur niveau."

Si Mercedes a dominé une grande partie de la saison 2026, Antonelli a constaté que les autres équipes de pointe avaient progressivement réduit leur retard.

Red Bull et McLaren ont notamment réalisé des progrès importants, tandis que Ferrari reste, selon lui, une candidate à prendre en considération.

"Ce sera une lutte très serrée, nous sommes déjà très proches les uns des autres", a-t-il souligné.

"Red Bull et McLaren ont progressé, Ferrari est toujours là."

La saison 2027 pourrait également être rendue plus imprévisible par les modifications apportées à la réglementation technique : les moteurs vont évoluer avec plus de puissance thermique, les fonds plats seront eux raccourcis dans leur partie avant.

Antonelli considère que ces évolutions pourraient remettre en question une partie de la hiérarchie actuelle, obligeant chaque équipe à démontrer sa capacité à s’adapter aux nouvelles exigences.

"Ce sera comme repartir de zéro", a-t-il expliqué. "Il y a de nouvelles règles et tout le monde va s’inspirer des meilleures solutions des 2026 pour faire le meilleur compromis possible."

"Il sera intéressant de voir qui aura fait le meilleur travail et comment les voitures se comporteront."

Un premier titre qui renforce encore sa motivation

Malgré son sacre au Mexique, Antonelli assure que son ambition n’a absolument pas diminué.

Au contraire, le fait d’avoir atteint aussi rapidement l’objectif ultime de tout pilote de Formule 1 semble avoir renforcé sa détermination à poursuivre sur cette lancée.

Le champion du monde considère son premier titre non pas comme l’aboutissement de sa carrière, mais comme le point de départ d’une nouvelle étape.

"Malgré la victoire, j’ai peut-être encore plus faim qu’avant", a-t-il confié.

"Ce n’est que le début. La faim est là, la flamme est là. Mais nous ne sommes plus aussi dominants qu’au début de la saison. Un deuxième titre en 2027 risque d’être plus difficile mais s’il arrive il serait encore plus beau si nous avons droit à une lutte acharnée."

Au-delà des progrès réalisés par la concurrence, Antonelli souligne également les contraintes réglementaires auxquelles Mercedes doit faire face pour conserver son avantage.

Le plafond budgétaire limite les ressources financières que les écuries peuvent consacrer au développement de leurs monoplaces, tandis que les restrictions sur les essais aérodynamiques pénalisent davantage les équipes les mieux classées.

Avec ses succès en 2026, Mercedes dispose désormais d’un temps de soufflerie plus limité que certaines de ses rivales, ce qui pourrait compliquer sa capacité à maintenir son avance technique.

Antonelli reconnaît qu’il est difficile de prévoir si son équipe pourra reproduire la domination affichée en début de saison.

"Il est difficile de dire si nous pourrons reproduire cela avec le plafond budgétaire et les limitations du temps en soufflerie, qui sont désormais plus importantes pour nous puisque nous avons gagné", a-t-il expliqué.

Antonelli aurait préféré une finale à Imola

Le jeune Italien a également évoqué le calendrier de la Formule 1 et son souhait de voir le Grand Prix d’Émilie-Romagne retrouver une place permanente au championnat.

Alors que la fin de saison 2026 a fait l’objet d’incertitudes concernant les dernières épreuves, Antonelli aurait préféré que le championnat se termine à Imola plutôt qu’à Abu Dhabi.

La perspective de disputer la finale devant son public aurait évidemment représenté une occasion particulière pour le nouveau champion du monde.

Mais au-delà de cette préférence pour la dernière course de la saison, Antonelli souhaite surtout que le circuit italien retrouve durablement sa place au calendrier.

"Ce serait merveilleux de voir Imola revenir comme une épreuve permanente au calendrier, plutôt que simplement comme circuit de réserve."