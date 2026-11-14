La démonstration de Norris sous la pluie au Brésil rappelle pourquoi son n°1 est mérité

Lando Norris a marqué les esprits au Grand Prix du Brésil en remportant une victoire particulièrement convaincante dans des conditions météorologiques difficiles. Malgré les fortes pluies qui ont perturbé le week-end et la remontée de Max Verstappen, le pilote McLaren a maîtrisé son sujet pour s’imposer devant le Néerlandais et Isack Hadjar. Une prestation saluée son patron, Andrea Stella, mais aussi par Anthony Davidson et Damon Hill, qui voient dans cette démonstration une nouvelle preuve du talent du champion du monde 2025. Pour les deux anciens pilotes, Norris a rappelé à ceux qui pouvaient encore en douter pourquoi il porte le numéro 1 sur sa monoplace cette saison.

Le Grand Prix du Brésil a permis à Lando Norris de rappeler toute l’étendue de son talent. Dans un week-end rendu particulièrement délicat par les conditions météorologiques, le Britannique a su éviter les pièges d’Interlagos pour décrocher une victoire qui a suscité l’admiration de plusieurs anciens pilotes de Formule 1.

Parti en pole position après des qualifications perturbées par de fortes pluies et une interruption au drapeau rouge, Norris a ensuite maîtrisé une course mouvementée pour s’imposer avec près de 15 secondes d’avance sur Max Verstappen.

Le pilote Red Bull, contraint de remonter après une pénalité moteur sur la grille, a terminé deuxième, tandis qu’Isack Hadjar a complété le podium à la troisième place.

Les conditions de piste ont constitué l’une des principales difficultés du week-end, avec une pluie abondante et des phénomènes d’aquaplaning qui ont mis les pilotes à rude épreuve sur le tracé d’Interlagos.

Mais malgré ces circonstances, Norris est parvenu à conserver le contrôle de sa course et à résister à la pression représentée par le retour de Verstappen.

Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, c’était une piqure de rappel nécessaire au monde de la Formule 1 et à ses fans.

"Lorsque Lando est au sommet de sa forme, il est sans aucun doute l’un des meilleurs pilotes du plateau ; nous avons pu le constater dans ces conditions humides. Ce n’est pas la première fois que, dans des conditions changeantes ou mixtes, il se montre parmi les plus rapides à cerner la limite. Lorsque la piste se situait dans une phase intermédiaire entre le sec et l’humide, il était probablement celui qui gagnait le plus de temps tout au long de la course."

"Il possède une grande finesse pour évaluer le niveau d’adhérence disponible ; c’est un pilote très complet, même s’il a encore une belle marge de progression, notamment sur le plan technique, pour apprendre à exploiter au mieux les outils à sa disposition afin de tirer parti de l’adhérence disponible ou de s’adapter à l’équilibre de sa monoplace."

"Il est impossible d’avoir une voiture absolument parfaite, tout comme il est impossible de bénéficier de conditions idéales. L’adaptabilité est donc, sans doute, la qualité la plus cruciale pour un pilote."

"C’est une faculté qu’il faut absolument reconnaître chez Lando : lorsqu’il s’agit de comprendre la situation et de déterminer la meilleure approche à adopter, il fait preuve d’une véritable maîtrise."

Une performance qui, selon Anthony Davidson, figure parmi les plus belles du Britannique cette saison.

Intervenant dans le podcast de Sky F1, l’ancien pilote de Formule 1 n’a pas caché son admiration pour la prestation du pilote McLaren.

"C’est un formidable champion du monde", a déclaré Davidson.

"Je pense qu’il a prouvé au monde entier pourquoi il porte le numéro 1 sur sa voiture cette année, lors de cette course au Brésil."

"Parce que, vous savez, quand les choses deviennent vraiment difficiles, que la météo est mauvaise, qu’il faut réfléchir très vite et se fier à ses sensations, il est sans aucun doute l’un des meilleurs dans ce domaine."

Davidson a également tenu à relativiser l’importance des évolutions techniques apportées par McLaren.

"Il est facile de dire que ce sont les évolutions apportées aux McLaren qui expliquent pourquoi il était tout devant. Mais il faut toujours regarder aussi où se trouve son équipier."

"Et j’ai le sentiment qu’il emmenait cette voiture à bout de bras, et c’est quelque chose que nous voyons assez régulièrement chez lui. C’est un plaisir de le regarder piloter. Il a un style tellement remarquable. J’aime vraiment regarder Lando au volant."

Hill voit dans cette victoire la confirmation d’un talent exceptionnel

Damon Hill partage largement l’analyse d’Anthony Davidson.

Le champion du monde 1996 estime lui aussi que les conditions rencontrées au Brésil ont donné une dimension particulière à la performance de Norris.

Au-delà de la victoire elle-même, l’ancien pilote Williams a surtout été impressionné par la capacité du Britannique à traverser l’ensemble du week-end sans commettre d’erreur majeure.

Dans un contexte où les fortes pluies, les interruptions et les changements d’adhérence pouvaient rapidement compromettre les ambitions de n’importe quel pilote, Norris est parvenu à maintenir un niveau de maîtrise particulièrement élevé.

"Oui, les conditions étaient très difficiles", a expliqué Hill, également dans le podcast de Sky F1.

"Il y avait donc un niveau de difficulté très élevé et beaucoup de risques, et il a réussi à tout faire proprement pendant l’ensemble du week-end. Je pense qu’il a montré son véritable talent."

Pour Hill, cette victoire ne constitue pas simplement un nouveau succès dans le palmarès du pilote McLaren.

"Je veux dire, le sentiment que j’ai eu après avoir regardé cette course, c’est que Lando est vraiment un talent particulier. Je pense que c’était assez évident pendant cette course, donc il a réussi à le prouver et à rappeler à tout le monde qu’il avait été champion du monde pour une bonne raison."