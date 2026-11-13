Russell soutient Mercedes F1 et assure que l’équipe ne l’a pas ’laissé tomber’

George Russell dément que Mercedes F1 l’ait laissé tomber cette saison malgré les problèmes mécaniques qui ont touché sa W17. Face au titre de son équipier Kimi Antonelli, il a dû admettre sa défaite après avoir été en retrait en termes de performance pendant une bonne partie de la saison, tout en ayant été touché par un grand nombre de soucis mécaniques.

Russell avait expliqué avoir subi des problèmes lors de 14 week-ends sur les 19 premiers, mais il admet que la réussite globale, qu’il s’agisse de performances, de fiabilité ou de la chance qui est nécessaire, fait partie du sport automobile.

"Je ne pense pas que l’équipe m’ait laissé tomber, honnêtement, parce que ces choses-là arrivent" a déclaré Russell. "Personne ne veut que cela arrive. Nous faisons tous de notre mieux pour offrir le meilleur."

"Et l’année dernière nous avions une voiture extrêmement fiable, mais vous savez, nous n’avons terminé que quatrièmes du championnat. Cette année, nous avons une voiture extrêmement rapide, mais qui a manqué de fiabilité. Alors, que préférons-nous ?"

"Nous n’étions pas satisfaits l’année dernière, et bien sûr, même si l’équipe va remporter les deux championnats, elle n’est toujours pas satisfaite de cette saison. Et puis, en ce qui concerne mon propre championnat, il est difficile de chiffrer l’impact que cela a eu sur le titre, car c’est souvent une question de dynamique."

"Quand nous avons commencé la saison, nous avons eu le problème en Chine avec la panne en qualifications. Nous avons eu les problèmes au Japon. Nous avons eu la panne moteur au Canada et le drive-through qui n’était pas un drive-through à Monaco. Ces choses s’accumulent."

Russell a ensuite ajouté qu’un autre facteur expliquant ses difficultés pourrait résider dans le fait qu’après ses revers, il essayait de trop en faire au volant pour éviter qu’Antonelli ne prenne trop d’avance au classement des points.

"Si vous êtes dans la lutte pour le championnat ou à portée de tir, vous avez l’impression de devoir rattraper votre retard. Et peut-être que cela a contribué à surconduire et à essayer de surperformer. Peut-être pas. On ne peut pas y répondre, et je ne cherche pas à y répondre. Tout simplement, dans l’ensemble, ce n’a pas été l’année que je voulais."