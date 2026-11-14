Hamilton dénonce l’attitude d’Alonso et de certains anciens contre les jeunes pilotes

Lewis Hamilton a vivement critiqué l’attitude de certains anciens pilotes de Formule 1, mais aussi de concurrents toujours présents sur la grille, qui n’hésitent pas à dénigrer les jeunes talents du championnat. Alors que Kimi Antonelli vient de décrocher son premier titre mondial à seulement 20 ans, le septuple champion du monde estime que les nouvelles générations méritent davantage de respect et de compréhension. Lui-même régulièrement visé par des commentaires sévères depuis ses débuts, le Britannique dénonce le manque d’empathie de ceux qui ont pourtant traversé les mêmes difficultés, tout en saluant la maturité et la persévérance des jeunes pilotes.

Lewis Hamilton n’apprécie guère la manière dont certains anciens pilotes de Formule 1 commentent les performances de la nouvelle génération. Le pilote Ferrari a tenu à défendre les jeunes talents qui tentent de s’imposer dans le championnat, estimant que leurs efforts et les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont trop souvent minimisés par ceux qui les ont précédés.

Le Britannique ne vise d’ailleurs pas uniquement les anciens pilotes devenus consultants ou commentateurs. Selon lui, certains pilotes toujours en activité participent également à cette tendance consistant à critiquer ouvertement les jeunes pilotes qui cherchent encore leurs marques au plus haut niveau.

Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et sur lequel il s’est déjà exprimé à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Lorsqu’il avait fait ses débuts en Formule 1, il y a près de vingt ans, Hamilton avait lui-même dû faire face à des critiques parfois virulentes de la part d’anciens pilotes. Une situation qui ne s’est pas véritablement arrêtée avec le temps, puisque ses performances et ses choix de carrière continuent régulièrement d’être commentés sans ménagement.

Cette expérience semble avoir profondément influencé sa manière de considérer les nouvelles générations.

Hamilton dénonce le manque d’empathie des anciens pilotes

Interrogé sur le sacre de Kimi Antonelli, devenu champion du monde à seulement 20 ans, Hamilton a été invité à expliquer ce que l’émergence d’une nouvelle génération lui inspirait lorsqu’il repensait à sa propre carrière.

Le septuple champion du monde a assuré qu’il ne considérait pas ces réussites comme une occasion de dresser le bilan de son propre parcours. Il préfère y voir une raison de se réjouir de l’arrivée de nouveaux talents en Formule 1.

"Cela ne me pousse pas à réfléchir à ma propre carrière. Je pense que je suis simplement très fier de voir de nouvelles personnes arriver, de jeunes pilotes", a déclaré Hamilton devant les médias.

Le Britannique a ensuite profité de cette question pour adresser un message particulièrement ferme à ceux qui multiplient les critiques à l’encontre des jeunes pilotes.

"Je vois beaucoup de ces anciens pilotes de Formule 1, ou même des pilotes de Formule 1 plus âgés, des pilotes de course, qui passent leur temps à dire du mal des jeunes."

"Et même s’ils ont eux-mêmes traversé des expériences similaires, ils n’ont tout simplement aucune empathie. Et j’ai toujours voulu m’assurer de ne jamais devenir ce genre de pilote."

Dans le lot fait par Hamilton, il y a donc un tacle direct à Fernando Alonso qui avait récemment critiqué une grande partie du peloton de la F1 !

Le pilote Ferrari souhaite adopter une attitude différente, en mettant davantage en valeur les performances et les efforts qui méritent d’être reconnus.

"Je veux donc toujours féliciter ceux qui le méritent, et c’est formidable de voir tous ces jeunes pilotes, même ceux qui évoluent plus loin sur la grille et dans les autres équipes, répondre présent chaque semaine malgré toutes les pressions qu’ils subissent."

Une nouvelle génération qui impressionne Hamilton

La grille actuelle de Formule 1 présente un mélange de pilotes expérimentés et de jeunes talents, notamment après l’arrivée d’une importante promotion de débutants en 2025.

Aux côtés de Kimi Antonelli, plusieurs pilotes ont progressivement fait leur place dans le championnat, à l’image d’Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar et Franco Colapinto.

Cette nouvelle génération a ensuite été rejointe par Arvid Lindblad et Rafael Câmara, poursuivant le renouvellement du plateau.

Hamilton suit avec attention l’évolution de ces jeunes et se montre particulièrement admiratif de leur capacité à gérer les exigences de la compétition.

"Bien sûr, nous sommes très, très privilégiés en tant que pilotes de course, mais il y a d’énormes défis à relever pour arriver jusque-là, garder la tête haute, continuer à échouer et à se relever. Et je pense qu’ils font tous cela avec beaucoup d’humilité et de dignité."

"Et bien sûr, ils commettent des erreurs en chemin, mais nous sommes au sommet du sport automobile."

"C’est l’environnement le plus difficile dans lequel réussir, et il est tellement facile de commettre des erreurs. Le plus facile, c’est de tout gâcher, mais je peux comprendre ce que chacun d’entre eux traverse pour se relever, repartir et continuer à se battre. C’est pour cela que je les respecte énormément."