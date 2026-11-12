Bruno Senna veut confier une F1 mythique d’Ayrton à Antonelli

Bruno Senna déclare vouloir donner à Kimi Antonelli la chance de piloter l’une des voitures d’Ayrton Senna l’année prochaine, après que le champion du monde 2026 a visité le domaine familial au Brésil. L’ancien pilote de Formule 1 et neveu d’Ayrton a reçu le récent champion du monde, qui a pu voir la Lotus 98T de 1986 et a été fasciné par cette voiture à l’histoire importante.

Antonelli est arrivé au domaine quelques jours après avoir décroché son tout premier championnat de F1 lors du Grand Prix du Mexique, et Senna a révélé dans le podcast Beyond The Grid que l’Italien n’avait pas envie de quitter cette voiture mythique.

"C’était vraiment, vraiment amusant de le voir" a-t-il déclaré. "Nous avons la Lotus, la voiture de 1986. Nous l’avons fait monter à bord de la voiture, et il ne voulait plus la quitter. Il y avait la molette de pression du turbo, et il explorait tout, il y a un truc de barre antiroulis que l’on peut modifier, et il y a un levier de vitesses."

L’amour d’Antonelli pour la Lotus 98T a donné à Bruno l’idée de lui faire piloter la voiture l’année prochaine : "C’est quelque chose qui était assez drôle, je parlais de l’année prochaine, quand Lotus ou McLaren voudront faire quelque chose."

"Nous pourrons essayer d’organiser pour qu’il pilote l’une de ces voitures parce qu’il s’installe vraiment bien dans la voiture. Sa taille est parfaite pour ça. Son père disait ’je ne suis pas sûr que tu puisses conduire la voiture manuelle’, et Kimi a répondu ’bien sûr que je peux !’"

En plus de s’asseoir dans la Lotus 98T, Antonelli a également passé un peu de temps sur la piste de karting qu’Ayrton a dessinée sur le domaine, où le Brésilien a constaté le talent du plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

"Finalement, nous avons roulé sur la piste de karting qu’Ayrton a dessinée. C’était quelque chose de vraiment amusant quand j’étais enfant, et Kimi a été incroyable. Il était tellement rapide, tellement régulier. Nous avons passé un bon moment."

"Je dirais que j’étais plus lent parce que je pèse 10 kg de plus, mais je pense qu’il y a un peu plus que ça, pour être honnête ! Il était stupéfiant. La piste était très sale, pleine de cailloux. Kimi a été capable de créer une trajectoire, et il a été capable de rester sur cette trajectoire avec une telle régularité."

"C’était vraiment impressionnant. Il ne pouvait pas dévier de 10 cm parce qu’alors, on ne fait même pas qu’élargir, on va dans l’herbe et on part en tête-à-queue tellement c’était sale. C’était une expérience vraiment cool et cela a montré pourquoi il est champion du monde."