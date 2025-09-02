Stroll a vu un Newey ’en transe’ dans l’usine Aston Martin F1

Lance Stroll est impressionné par la manière de travailler d’Adrian Newey, alors que l’ingénieur a débuté depuis plusieurs mois la conception de la prochaine monoplace d’Aston Martin F1. Le pilote canadien a découvert comme Fernando Alonso le travail avec la légende Newey.

Ce week-end lors du Grand Prix des Pays-Bas, Stroll a plaisanté face aux médias en affirmant qu’Adrian Newey était "en transe" tant il est concentré sur le développement de la future monoplace de Silverstone.

"Adrian est actuellement en transe, concentré à fond sur la conception de la voiture de l’an prochain" a souri le Canadien. "On a passé un peu de temps ensemble, c’est toujours génial d’échanger avec lui, d’entendre ce qu’il pense et de parler de l’avenir."

"Mais pour l’instant, toute l’attention est portée sur la machine de 2026.

Il fait ça depuis si longtemps, et il a remporté plus de titres que n’importe qui dans le paddock… je crois que ça parle de soi."

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il souriait autant en parlant de Newey, Stroll a simplement répondu : "Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas sourire quand Adrian Newey est en train de concevoir ta voiture pour l’année prochaine. C’est une période très excitante."

Interrogé sur la particularité de la relation entre Aston Martin et Newey, qui est aussi actionnaire de l’équipe, Stroll a confirmé que cela changeait la dynamique : "Oui. Ce qui est incroyable, c’est de voir à quel point il est passionné et enthousiaste face au nouveau règlement."

"Toute l’énergie, la concentration et les efforts qu’il y consacre, c’est vraiment impressionnant.

Être dans un nouvel environnement, avec une nouvelle équipe, ça le pousse à motiver tout le monde, à insuffler une culture plus saine dans toute l’usine. C’est vraiment génial à observer."

Quant à l’arrivée de Honda, Stroll conclut avec enthousiasme : "C’est aussi très excitant. En fait, tout l’est. Toutes les pièces du puzzle s’assemblent, et c’est une période passionnante pour nous, en tant qu’équipe."