Et si Vettel pouvait conseiller Hamilton sur ses difficultés chez Ferrari ?

L’ancien mécanicien de Ferrari, Francesco Cigarini, a laissé entendre qu’il ne serait pas surpris si Lewis Hamilton contactait Sebastian Vettel pour mieux comprendre les limites des réglages de sa Ferrari SF-25.

L’adaptation du Britannique à la SF-25 s’est avérée complexe, ses meilleurs résultats cette saison étant des quatrièmes places à Imola, en Autriche, et à Silverstone. Le moment fort de la saison a eu lieu en Chine, où Hamilton a décroché la pole position du Sprint, transformant cette pole en victoire.

Mais il n’y a toujours pas eu de podium en Grand Prix avec la Scuderia pour l’instant.

Le septuple champion du monde n’a pas réussi à identifier les problèmes à l’origine de sa méforme. Cependant Francesco Cigarini a suggéré que les difficultés d’Hamilton liées au comportement de la SF-25 pourraient être contournées.

"Charles Leclerc préfère une voiture très bien réglée, avec un train arrière très libre et exigeant beaucoup de feeling. C’est ainsi que les Ferrari ont évoluées ces dernières années."

"Je me souviens que lorsque Vettel a essayé de copier ce réglage, il a fini par passer pour un novice. Je pense que c’est exactement ce qui se passe avec Hamilton actuellement."

"Je ne serais pas surpris si Hamilton appelait Vettel pour tenter de se sortir de cette situation."

On ne sait pas si Hamilton prendra conseil auprès de Vettel, les deux hommes ayant admis récemment qu’il discutait encore de temps en temps au téléphone de projets en dehors de la F1.

Mais Hamilton a eu un contact avec l’ancien pilier de McLaren, Jo Ramirez. Ramirez, coordinateur de son ancienne écurie McLaren de 1984 à 2001, a voulu voir le Britannique après ses auto-critiques très sévères.

"Je lui ai parlé brièvement à Budapest parce qu’il se critiquait beaucoup."

"Et je lui ai dit : ’Lewis, tu ne peux pas dire ça ou faire ça. Tu as passé une mauvaise journée. Tout le monde a une mauvaise journée au bureau, mais on va se rattraper’."

"C’est un gars qui n’a rien à prouver. Sept titres de champion du monde."

"Si on y réfléchit bien, il a toujours travaillé pour des équipes anglaises. Il a toujours été chez McLaren, puis il est passé chez Mercedes. Mercedes est allemande, mais elle est en Angleterre."

"Tous les ingénieurs sont anglais, le patron est autrichien. En bref, le système de travail a toujours été anglais, et maintenant il évolue dans une équipe italienne où il ne se sent pas à l’aise. Le système de travail est différent."

"Peut-être qu’il ne le remarque pas ou ne veut pas le remarquer, mais il est en difficulté et on le voit."

"Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Et, s’il ne se remet pas de son coup de blues, on ne l’aura peut-être plus en F1 l’année prochaine, ce qui serait dommage avec les nouvelles règles."