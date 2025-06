Mercedes F1 : une journée ’très positive’ pour Russell, en tête ce vendredi

George Russell était heureux de trouver enfin la tête d’un classement cette année, puisqu’il a terminé la première journée du Grand Prix du Canada en première place. Le pilote Mercedes F1 s’attendait à être en forme à Montréal, et il en a maintenant la certitude.

"C’est peut-être la première fois que je suis en tête du classement depuis le début de l’année ! 10 courses après... mais évidemment, nous avons eu une journée très positive" a déclaré Russell, qui compte sur la météo pour retrouver de bonnes performances.

"Nous avions des attentes plus élevées à l’approche de ce week-end en raison des conditions plus fraîches. Nous connaissons nos faiblesses : quand il fait chaud, nous avons du mal et quand il fait froid, les pneus sont froids et nous sommes très compétitifs."

"Cela s’est vérifié aujourd’hui. Néanmoins, nous allons essayer de tirer le meilleur parti de ce week-end. Je pense que mon tour était très bon aujourd’hui, probablement optimisé. Il n’y avait rien de plus dans le réservoir."

"Nous avions tout sur la table, toute la puissance et tout le reste - alors voyons ce que demain nous réserve. Il faut être un peu réaliste. Nous verrons demain, ce sera intéressant" poursuit le Britannique, qui s’attend à voir des paris stratégiques avec les pneumatiques.

"Il est clair qu’un certain nombre d’équipes pensent aussi à ce pneu médium, alors lors des qualifications, on prend le tendre ? Est-ce qu’on prend le médium ? C’est l’un des défis que nous avons relevés jusqu’à présent avec cette gomme C6."

Andrea Kimi Antonelli était lui aussi dans le top 3 et confirme la bonne forme de Mercedes au Canada : "C’était une bonne journée, une journée correcte pour être honnête. Ce circuit est assez amusant, il n’est pas facile, mais jusqu’à présent, je l’apprécie beaucoup. Je suis assez content parce que je comprends de mieux en mieux le pneu C6."

"C’était l’essentiel pour moi après les deux week-ends difficiles d’Imola et de Monaco. Les progrès sont là - évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais un seul tour m’a semblé assez bon, et la longue course l’a été aussi. Nous allons essayer de continuer à pousser afin de nous améliorer pour demain."

"La voiture était solide aujourd’hui et le rythme était là. [Les conditions] aident un peu tout le monde, mais pour nous, la voiture est vraiment très connectée. Je vais faire de mon mieux pour essayer d’être là et de me battre - c’est vraiment l’objectif. Nous verrons bien, mais j’essaie vraiment d’acquérir la confiance nécessaire pour être prêt pour les qualifications."