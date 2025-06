Lawson s’est ’amusé’, Hadjar a été ’compétitif dès ce matin’

Liam Lawson a terminé dans le top 10 de la première journée du Grand Prix du Canada, et l’optimisme est de rigueur pour lui. En effet, le pilote Racing Bulls a déjà compris où se situe la limite de sa VCARB 02, et il veut désormais progresser régulièrement.

"C’est positif, c’est serré comme toujours. Personnellement, la journée a été amusante, le circuit est cool, c’est un endroit où je voulais venir depuis longtemps donc je prends du plaisir. J’essaie de pousser la limite pour trouver le maximum de vitesse" a déclaré Lawson.

Le Néo-Zélandais craint le trafic sur la piste étroite du Circuit Gilles Villeneuve : "C’est difficile ici, surtout en Q1, ce sera difficile de gérer cela, c’est un petit circuit. Mais nous sommes tous dans le même bateau et il faudra bien gérer."

Isack Hadjar s’est félicité d’un bon rythme, et d’une voiture qui a été rapide dès le début de la journée. Cependant, le pilote français admet que la hiérarchie serrée contribue à rendre l’exercice de la qualification délicat.

"Elle est rapide, on était compétitifs dès ce matin. Les EL2 ont été compliqués, mais nous sommes dans une bonne situation et je suis confiant" a déclaré Hadjar, qui se méfie du trafic. "Ce sera difficile en Q1, ce sera plus facile si l’on passe en Q2, et encore plus en Q3. Jusqu’ici, on l’a bien géré, y compris à Monaco, donc ce sera l’objectif."

Et la Q3 sera aussi l’objectif, même si cela impliquera de faire le tour parfait : "C’est réaliste, c’est notre objectif. C’est un petit circuit donc je pense que toutes les voitures se tiendront en une seconde. A la moindre erreur, vous êtes éliminés, mais si on met tout bout à bout, ce sera bon."