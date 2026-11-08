Mercedes F1 sacrée mais Antonelli révèle un étrange problème sur sa W17 au GP du Brésil

Mercedes a décroché le titre mondial des constructeurs à l’issue du GP du Brésil, couronnant une saison 2026 qui avait déjà vu Kimi Antonelli devenir champion du monde des pilotes. Pourtant, la course d’Interlagos n’a pas été de tout repos pour l’écurie allemande. George Russell a terminé quatrième après un incident à la sortie des stands, tandis qu’Antonelli a pris la cinquième place au terme d’une épreuve perturbée par un comportement inquiétant de l’arrière de sa monoplace. Malgré ces difficultés, les deux pilotes ont surtout tenu à saluer le travail accompli par Mercedes pour retrouver les sommets de la Formule 1.

La quatrième place de George Russell et la cinquième de Kimi Antonelli ont permis à Mercedes de célébrer un nouveau titre mondial des constructeurs au Brésil. Un accomplissement majeur pour l’écurie de Brackley, qui retrouve la couronne après plusieurs saisons passées à tenter de revenir au premier plan.

Russell a immédiatement souligné l’importance de ce résultat collectif, même si sa propre course a été marquée par plusieurs rebondissements.

"C’est un accomplissement incroyable pour l’équipe après plusieurs années, et c’est génial de remporter le titre", a déclaré le Britannique.

Le pilote Mercedes a notamment connu un incident à la sortie des stands, dont il n’a pas immédiatement compris les circonstances. Il reconnaît avoir peut-être pris trop de risques à cet instant, mais estime que la suite de la course lui a finalement permis de retrouver la position qu’il occupait auparavant.

"Ma course a connu des hauts et des bas, je ne sais pas ce qui s’est passé à la sortie des stands. J’ai peut-être pris un peu trop de risques. Mais ironiquement, vu que je n’ai pas eu à m’arrêter une nouvelle fois pour des slicks, ça m’a remis à la place que j’avais avant l’incident."

Au-delà de cet épisode, Russell préfère retenir les progrès réalisés en matière de performance. Le Britannique explique que son rythme de course avait constitué l’une de ses principales difficultés cette saison et se réjouit d’avoir retrouvé de meilleures sensations tout au long du week-end.

"Ça a été un week-end très positif en matière de performance, je suis satisfait car le rythme était bon, et c’est ce qui m’importe car c’était mon point faible. Il était bon hier, il était bon aujourd’hui et je n’ai pas fait d’erreur, mais les choses auraient été différentes si j’avais pu partir deuxième."

Antonelli rend hommage à toute l’équipe Mercedes

Cinquième à l’arrivée, Kimi Antonelli a lui aussi tenu à mettre en avant la dimension collective de ce sacre.

Déjà assuré du titre mondial des pilotes depuis le GP du Mexique, l’Italien a souligné l’importance des relations humaines au sein de Mercedes, au-delà de son entourage immédiat composé notamment de son ingénieur Peter Bonnington, de Toto Wolff et de George Russell.

Pour Antonelli, cette réussite appartient autant aux membres de l’équipe présents sur les circuits qu’aux employés travaillant quotidiennement dans les usines de Brackley et de Brixworth.

"Non, je veux dire, ils méritent tous ce titre. Cela a été une année incroyable de la part de tout le monde, et pas seulement des personnes présentes ici sur le circuit, mais aussi de tous ceux qui travaillent à l’usine, à Brackley et à Brixworth."

Le nouveau champion du monde a particulièrement insisté sur l’engagement quotidien des équipes techniques, dont le travail a permis à Mercedes de se battre pour les victoires et les deux championnats.

"Ils ont réalisé une année incroyable et c’est un groupe de personnes formidable, qui se donne à fond chaque jour pour faire de son mieux et nous offrir les meilleures possibilités de nous battre pour les victoires et les championnats. Cette année, ils ont accompli un travail extraordinaire et c’est pour cela qu’ils méritent ce titre. Maintenant, nous allons tous en profiter ensemble."

Un problème inquiétant à l’arrière de la Mercedes d’Antonelli

Sur le plan sportif, la course d’Antonelli a cependant été beaucoup moins tranquille que les célébrations du titre pourraient le laisser penser.

Après avoir réussi un excellent départ, l’Italien a rapidement ressenti un comportement inhabituel de sa monoplace, particulièrement dans les virages à gauche.

La sensation était suffisamment prononcée pour lui donner l’impression qu’un élément de la suspension ou de la géométrie arrière pouvait présenter une anomalie.

"Nous devons vérifier quelque chose au niveau de la géométrie de la voiture, à l’arrière, parce que je n’avais ce problème que dans les virages à gauche. C’était surtout à haute vitesse que je le ressentais le plus, et l’arrière était très instable."

Antonelli a notamment décrit un comportement particulièrement étrange dans la dernière portion du circuit, alors qu’il se dirigeait vers la ligne d’arrivée.

"Même dans le virage à gauche qui mène à la ligne d’arrivée, l’arrière était très instable, ce qui était bizarre."

Le pilote Mercedes ne sait pas encore précisément ce qui a provoqué ces difficultés. Il estime qu’une inspection de sa monoplace sera nécessaire pour déterminer si un problème mécanique est apparu pendant la course.

"Nous devons vraiment vérifier quelque chose sur la voiture pour voir si un élément a été endommagé, parce que c’était une sensation très étrange."

La situation s’est ensuite compliquée lorsqu’Antonelli est parti en tête-à-queue, endommageant ses quatre pneus.

Le phénomène de méplat qui en a résulté a rendu son premier train de pneus tendres particulièrement difficile à exploiter, jusqu’à son passage aux stands pour chausser un nouveau train.

"Et puis, évidemment, lorsque je suis parti en tête-à-queue, les pneus étaient fichus. Les quatre roues avaient des méplats et ce n’est que lorsque j’ai monté le deuxième train de pneus que nous avons retrouvé notre rythme. Mais oui, c’était dommage."