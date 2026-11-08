Hülkenberg pense que sa 10e place était ’le meilleur résultat possible’ pour Audi F1
L’équipe a été à la peine en course au GP du Brésil
Audi F1 a inscrit un point au Grand Prix du Brésil, ce qui lui permet de revenir à trois points de Haas au championnat, grâce à une belle dixième place de Nico Hülkenberg. Parti quatrième au départ, il a reculé au sixième rang puis n’a pas pu lutter contre les pilotes des équipes de pointe. Après avoir pris une pénalité, il a dû aller chercher la dixième place et le point qui l’accompagne en piste.
Hülkenberg explique sa manœuvre réussie sur Arvid Lindblad, qui a été plutôt spectaculaire et lui a permis d’aller chercher ce point alors qu’il avait reculé hors du top 10 après avoir écopé d’une sanction de dix secondes au stands.
"C’était un bon dépassement, je l’ai bien réussi à l’entrée, j’ai croisé et j’ai pu passer. J’ai dû me battre pour regagner la place avec la pénalité" a déclaré le pilote allemand.
"C’est le meilleur résultat qu’on pouvait faire aujourd’hui. C’était piégeux, il y a toujours des risques de faire des erreurs, mais c’était gérable en piste, personne n’a fait de grosse erreur, donc c’était une course sympa."
Gabriel Bortoleto s’élançait depuis l’avant-dernière ligne de la grille après une pénalité moteur, et il n’a pas eu la réussite de son équipier au moment de remonter. Il termine 16e de sa course à domicile et reconnait une certaine frustration.
"Quand j’ai pu être dans l’air libre et gagner en rythme c’était positif. Mais la conséquence d’hier est d’avoir dû partir de l’arrière, et on était retardés par notre manque de puissance donc c’était difficile de faire la différence en vitesse de pointe" a noté Bortoleto.
"Je suis resté coincé derrière quelques voitures, quand j’avais de l’air libre le rythme était bon. Et en pneus pluie ça allait mieux. Je m’attendais à mieux pour ma course à domicile car de nombreux fans étaient ici, donc je vais passer à la suite."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Audi F1
- Hülkenberg pense que sa 10e place était ’le meilleur résultat possible’ pour Audi F1
- La grille du GP du Brésil encore changée par deux nouvelles pénalités
- Les pilotes de F1 dénoncent les ’lâches’ qui les insultent sur les réseaux sociaux
- Bortoleto dans le mur au Brésil, Hülkenberg sauve les qualifications d’Audi F1
- Bortoleto rend hommage à Senna et à son incroyable victoire de 1991 au Brésil