Hülkenberg pense que sa 10e place était ’le meilleur résultat possible’ pour Audi F1

Audi F1 a inscrit un point au Grand Prix du Brésil, ce qui lui permet de revenir à trois points de Haas au championnat, grâce à une belle dixième place de Nico Hülkenberg. Parti quatrième au départ, il a reculé au sixième rang puis n’a pas pu lutter contre les pilotes des équipes de pointe. Après avoir pris une pénalité, il a dû aller chercher la dixième place et le point qui l’accompagne en piste.

Hülkenberg explique sa manœuvre réussie sur Arvid Lindblad, qui a été plutôt spectaculaire et lui a permis d’aller chercher ce point alors qu’il avait reculé hors du top 10 après avoir écopé d’une sanction de dix secondes au stands.

"C’était un bon dépassement, je l’ai bien réussi à l’entrée, j’ai croisé et j’ai pu passer. J’ai dû me battre pour regagner la place avec la pénalité" a déclaré le pilote allemand.

"C’est le meilleur résultat qu’on pouvait faire aujourd’hui. C’était piégeux, il y a toujours des risques de faire des erreurs, mais c’était gérable en piste, personne n’a fait de grosse erreur, donc c’était une course sympa."

Gabriel Bortoleto s’élançait depuis l’avant-dernière ligne de la grille après une pénalité moteur, et il n’a pas eu la réussite de son équipier au moment de remonter. Il termine 16e de sa course à domicile et reconnait une certaine frustration.

"Quand j’ai pu être dans l’air libre et gagner en rythme c’était positif. Mais la conséquence d’hier est d’avoir dû partir de l’arrière, et on était retardés par notre manque de puissance donc c’était difficile de faire la différence en vitesse de pointe" a noté Bortoleto.

"Je suis resté coincé derrière quelques voitures, quand j’avais de l’air libre le rythme était bon. Et en pneus pluie ça allait mieux. Je m’attendais à mieux pour ma course à domicile car de nombreux fans étaient ici, donc je vais passer à la suite."