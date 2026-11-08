Sous enquête, Leclerc assume s’être ’appuyé’ sur la F1 de Lawson pour terminer 7e

Charles Leclerc a terminé septième du Grand Prix du Brésil, mais il est sous enquête pour avoir touché Liam Lawson, ce qui a déséquilibré le pilote Racing Bulls et a permis au pensionnaire de Ferrari d’aller le passer dans la ligne droite, grâce au manque de motricité de la VCARB 03 après cette touchette. Une tactique que le Monégasque assume entièrement, puisqu’il explique que c’est quelque chose qui, selon lui, est accepté sous la pluie.

Les commissaires ne l’ont pas entendu de cette oreille et l’ont mis sous enquête pour avoir touché la Racing Bulls du Néo-Zélandais, sa roue avant droite ayant percuté l’arrière gauche de son adversaire dans un incident très clair en matière de responsabilité.

"C’était chaud, on sait que sous a pluie ça glisse un petit peu plus, et on sait qu’on peut un peu plus s’appuyer contre la voiture à côté, ce qui est ce que j’ai fait avec Liam, sinon ça allait être compliqué" a déclaré Leclerc.

Il reconnait toutefois que la situation de Ferrari en course était très difficile : "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il faudra voir avec l’équipe, je perdais huit dixièmes en ligne droite sur les Alpine, ou quelque chose comme ça, et ce n’est pas ce qu’on attendait."

"Je ne sais pas s’il y avait quelque chose qui n’allait pas, dans les virages ça allait mais pas en ligne droite. Donc je savais que c’était ma seule opportunité, et ensuite j’ai bien utilisé le boost et j’ai pu rester à sa hauteur. Je suis content d’avoir saisi ma chance."