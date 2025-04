Ferrari : Une quatrième place ’qui fait mal’ pour Leclerc au Japon

Charles Leclerc a terminé quatrième du Grand Prix du Japon, mais le pilote Ferrari déplore un manque de performance qui coûte cher à Ferrari. Il s’inquiète du retard sur Red Bull et surtout sur McLaren F1, alors que la Scuderia a tout fait au mieux ce week-end selon lui.

"C’est toujours ça de pris mais la seule satisfaction du week-end c’est qu’il n’y avait rien à faire en plus. Mais ça montre qu’il reste du boulot, parce que même si l’équilibre trouvé vendredi était positif hier et aujourd’hui, ça ne change rien à là où on se trouve" regrette Leclerc auprès de Canal+, déplorant un manque de rythme.

"Il nous faut plus de performance et quand on l’aura trouvée, je suis sûr qu’on pourra aller chercher les voitures devant. Il ne manque pas tant que ça, mais c’est difficile de voir cela sur une course comme aujourd’hui, je pense qu’elles en avaient sous le pied. Mais on a maximisé le week-end donc ça reste positif."

Interrogé sur la satisfaction qu’il tire de ce qui est son meilleur résultat de l’année, et le meilleur pour Ferrari, le Monégasque n’est pas content et aurait aimé au minimum une arrivée dans le top 3 : "Je ne suis jamais satisfait, à part quand je gagne, et là on n’est même pas sur le podium."

"Ca fait mal de terminer quatrième quand on fait tout bien mais c’est notre position aujourd’hui. Et quand on est comme ça on doit maximiser le week-end, ce qu’on a fait aujourd’hui. Mais j’espère qu’on va trouver plus de performance."

Lewis Hamilton est le seul pilote du top 10 à changer de place par rapport aux qualifications. Parti 8e, il a terminé 7e devant Isack Hadjar. Il a tenté une stratégie alternative avec un départ en gommes dures.

"J’ai fait de mon mieux aujourd’hui. J’étais vraiment en retard par rapport aux voitures devant moi."

"Je n’exploite pas le meilleur des pneus encore."

"Nous avons trouvé un problème sur la voiture qui était sous-performante lors des dernières courses, donc j’espère que lorsque ce problème sera résolu, je commencerai à obtenir de meilleurs résultats. Et en avant, toujours plus haut."