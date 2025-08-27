Mercedes F1 prête pour ses 10 dernières courses dans cette difficile ère de l’effet de sol
Wolff a la tête à 2026 mais il veut battre Ferrari cette année
C’est la dernière ligne droite des règles actuelles de la F1 en cette saison 2025 avec dix courses à disputer encore.
Pour l’équipe Mercedes F1, c’est déjà avec la tête plongée dans 2026 que ce défi sera abordé. Toto Wolff avait reconnu il y a quelques jours que Mercedes F1 n’avait jamais maîtrisé l’ère de l’effet de sol. Nul doute qu’il sera content de voir les dix dernières courses passer les unes après les autres afin de clore ce douloureux chapitre marqué par 6 victoires seulement entre le Brésil en 2022 et le Canada en 2025.
Le directeur de l’équipe souhaite toutefois faire au mieux. Avec un retour à une suspension arrière mieux maitrisée, l’objectif sera de battre Ferrari (et Red Bull) pour la 2e place au championnat constructeurs.
"Nous sommes prêts à reprendre la compétition ce week-end à Zandvoort," confie l’Autrichien.
"Nous entamons la fin de saison et de cette ère de règlements avec la ferme intention de terminer en beauté."
"Ce seront dix courses intenses, où nous nous battrons pour la deuxième place du championnat des constructeurs tout en nous concentrant sur 2026."
"Même si nous n’apporterons pas d’autres développements majeurs à la voiture cette année, les progrès réalisés en Hongrie nous offrent une excellente base de travail."
Wolff a aussi eu un mot pour Valtteri Bottas, son 3e pilote qui a signé chez Cadillac F1.
"C’est formidable de voir Valtteri retrouver sa place sur la grille de départ de la F1 pour l’année prochaine."
"Il a encore beaucoup à offrir en tant que pilote et mérite d’être au départ à Melbourne pour la saison 2026."
"Nous serons bien sûr tristes de le voir partir. Il a joué un rôle important au sein de notre équipe et sa contribution en tant que troisième pilote cette année a été exemplaire."
"Pour l’instant, nous poursuivrons ce travail jusqu’à la fin de l’année avant de lui souhaiter bonne chance pour l’année prochaine et au-delà."
