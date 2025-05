Gasly : ’pas d’excuse’ pour Alpine F1, l’A525 est ’juste trop lente’

Pierre Gasly a signé un très décevant 18e temps à Monaco, qui se transformera en 17e place de grille grâce à la pénalité d’Oliver Bearman. Le pilote Alpine F1 peine à comprendre pourquoi lui et son équipe n’ont pas réussi à faire de réels progrès.

"Aujourd’hui, on n’a pas d’excuse autre que le fait qu’on soit trop lents. Il va falloir travailler parce qu’on avait des attentes bien plus élevés, mais on a été beaucoup trop lents ce week-end et on n’a pas trouvé de solution" a déclaré Gasly, qui est étonné de la souffrance de l’A525 sur le tracé sinueux.

"Il y a eu des moments dans la saison où l’on était bien dans ces virages, mais ce week-end on a beaucoup de mal avec le fait que ce soit bosselé. Même en faisant des bons tours, ce n’est pas un monde d’écart, on finit à sept dixièmes du meilleur temps, un dixième de la 15e place et deux dixièmes de la dixième place, mais on est à l’arrière du peloton."

Franco Colapinto a continué son week-end difficile, qu’il a passé en fond de classement, en terminant dernier à près d’une seconde et demie du meilleur temps : "Nous étions en difficulté en général. Les virages lents sont très difficiles pour nous, difficiles à négocier et on a une mauvaise motricité."

"A chaque fois que j’ai chaussé les C6, les pneus tendres, j’ai régressé et j’étais hors du rythme. On s’attendait à mieux mais on n’a pas réussi ce week-end. On va travailler ce soir car il y a deux arrêts demain et si la course est chaotique, ça pourrait nous aider."

Celui qui s’élancera 18e grâce aux pénalités de Lance Stroll et Oliver Bearman est sceptique pour la course : "Je n’arrive pas à faire fonctionner le C6 sur tout un tour, je perds de la vitesse ou de la motricité. J’ai davantage confiance avec le C5 et je dois comprendre comment avoir du rythme avec le C6."