Mercedes F1 favorite ? Hadjar mise sur Russell, Wolff appelle à la prudence

La Formule 1 a commencé à affiner sa révolution technique de 2026 après l’apparition de premières failles règlementaires. La FIA a officiellement confirmé samedi que les nouveaux contrôles du taux de compression des moteurs seront introduits plus tôt que prévu, dans un contexte de vives tensions autour du moteur Mercedes.

Initialement programmée pour le mois d’août, la mesure entrera finalement en vigueur dès le 1er juin 2026. Elle concerne le respect de la limite de 16:1 de taux de compression, inscrite dans le règlement technique des futures unités de puissance.

"Un effort significatif a été investi pour trouver une solution," a indiqué la FIA dans un communiqué.

Cette décision fait suite à plusieurs semaines de tension dans le paddock, certains motoristes rivaux estimant que Mercedes avait identifié une zone grise du règlement lui permettant de dégager un avantage de puissance selon l’interprétation initiale.

Malgré ce resserrement réglementaire, l’écurie allemande reste largement considérée comme l’une des favorites pour le début de saison à Melbourne, au même titre que Ferrari.

Même le nouveau pilote de Red Bull Racing, Isack Hadjar, estime que George Russell part avec une longueur d’avance pour le championnat 2026.

"D’après ce que nous avons vu lors des essais de pré-saison, la réponse la plus sûre serait George Russell," a déclaré Hadjar.

"Mais avec une évolution en milieu de saison, tout peut changer."

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, s’est montré prudemment optimiste à l’issue des essais hivernaux.

"Le fait d’avoir commencé les essais avec confiance a apporté un certain soulagement," explique-t-il.

"Nos pilotes sont satisfaits de la voiture. Si l’on se fie aux chronos, il est peu probable que nous soyons aussi loin que lors des trois ou quatre dernières années."

L’Autrichien rappelle toutefois que les conditions de roulage rendent toute conclusion définitive impossible.

"Dix kilos de carburant supplémentaires coûtent environ trois dixièmes par tour. On ne peut donc que deviner l’équilibre des forces. Je dirais que les quatre mêmes équipes sont toujours devant – et que nous les avons rejointes, je l’espère."

Interrogé sur le fait que les grandes équipes conservent un avantage malgré le plafond budgétaire, Wolff tempère : "Évidemment, avec les années, on accumule du savoir-faire. Mais il y a énormément d’équipes et de personnes très compétentes sur la grille. On voit à quelle vitesse il est possible de redresser une situation."

Évoquant McLaren, champion du monde des constructeurs en titre, Wolff compare l’écurie britannique à un phénix.

"McLaren a vraiment souffert pendant plusieurs années, puis, en l’espace de quelques courses en 2023, l’équipe est réapparue comme un phénix et gagne des championnats depuis."

"Il y a donc toujours une égalité des chances pour tout le monde. Une équipe aujourd’hui au milieu de grille ou pas aussi compétitive qu’elle le souhaiterait, qui sait où elle peut se retrouver six mois plus tard ?"

À l’approche de Melbourne, Ferrari est également considérée comme faisant partie du groupe de tête, tandis que McLaren et Red Bull seraient légèrement en retrait derrière les deux favoris.

De son côté, le PDG de la F1 Stefano Domenicali a rejeté les craintes selon lesquelles les règlements 2026 - très axés sur le déploiement électrique et la gestion de l’énergie - pourraient mener à une domination écrasante de la part d’une seule équipe.

"Au contraire, je prévois une compétition encore plus intense," affirme-t-il. "Même si quelqu’un montre un avantage à Melbourne, je pense qu’en l’espace de deux Grands Prix, les autres auront déjà comblé l’écart."