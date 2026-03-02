Drive to Survive en danger ? Hamilton et Alonso rejoignent la position de Verstappen

Trois des plus grandes figures de la Formule 1 ont choisi de garder leurs distances avec la nouvelle saison de la série Netflix Drive to Survive. Selon des informations révélées ce 2 mars, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont tous décliné les interviews individuelles spécialement tournées pour la huitième saison du programme, diffusée depuis vendredi.

Les trois champions du monde n’apparaissent qu’au travers d’images déjà existantes - conférences de presse et extraits de retransmissions - sans aucun entretien exclusif en tête-à-tête. Une absence remarquée pour une série devenue, au fil des ans, un outil central de la stratégie médiatique de la discipline.

Le refus de Verstappen ne surprend guère. Le Néerlandais a souvent critiqué la série, accusant par le passé les producteurs de fabriquer des rivalités et de sortir des propos de leur contexte. À plusieurs reprises, il a expliqué que le programme "truquait le drama", justifiant ainsi son refus de s’y investir pleinement.

Si Lewis Hamilton s’est montré très ouvert à d’autres projets médiatiques - notamment en jouant un rôle clé dans le film officiel de la Formule 1 - le septuple champion du monde n’a pas souhaité enregistrer d’interview spécifique pour Netflix sur sa première saison difficile chez Ferrari.

Fernando Alonso a, lui aussi, choisi de ne pas participer à de nouveaux tournages, préférant rester à l’écart de la production pour cette saison.

Une audience massive, mais des signaux de lassitude ?

Selon des données sectorielles, 43 % des fans actuels de la F1 ont moins de 35 ans, une progression marquée depuis 2018. Les femmes représentent désormais 35 à 40 % de l’audience mondiale, tandis que le championnat se rapproche du milliard de fans à l’échelle globale.

Interrogé sur les critiques visant une narration parfois comparée à Game of Thrones, le PDG de la F1 Stefano Domenicali a défendu le parti pris scénaristique de la série.

"Il existe une coordination globale du récit," a-t-il reconnu dans le Corriere della Sera.

"Mais le travail d’un bon réalisateur consiste à faire ressortir le meilleur de chaque acteur en travaillant sur ses qualités originelles. Ils sont sincères. Les pilotes modernes savent qu’ils doivent construire une relation avec le public."

Pourtant, certains observateurs estiment que la recette commence à s’essouffler.

La chroniqueuse espagnole Natalia Tautiva a ainsi écrit que la série s’éloignait progressivement du documentaire pour se rapprocher du pur divertissement, privilégiant le drame au détriment du fond sportif. Bien que la série reste le documentaire sportif le plus regardé de la plateforme, avec plus de 10 millions de vues pour la dernière saison, l’audience aurait reculé d’environ 10 % sur un an.

"La série remplit son objectif de base," écrit-elle dans El Mundo Deportivo. "Générer des clics et des vues. Mais ce n’est plus la série qu’elle était. Elle donne le sentiment de s’être éloignée de son concept originel."

En interne, l’implication des acteurs du paddock semble désormais très variable. Le rookie de Haas F1 en 2025, Oliver Bearman, a confié avoir passé "trois ou quatre jours" à filmer avec l’équipe de Netflix... pour finalement découvrir qu’aucune image n’avait été retenue.

"C’est allé directement à la poubelle," a-t-il plaisanté.

Autre symbole de cette évolution : l’ancien patron de Haas, Gunther Steiner, longtemps considéré comme la star du feuilleton, a été supplanté sur le plan dramatique par le conseiller d’Alpine, Flavio Briatore. Dans une scène marquante, ce dernier lance sans détour au jeune Franco Colapinto :

"Je m’en fous. C’est moi qui décide de ce que je fais. Le problème, c’est toi."

Une séquence choc, révélatrice de la ligne éditoriale toujours plus axée sur la tension et les personnages au risque, pour certains, de perdre l’âme documentaire des débuts.