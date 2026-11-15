Jock Clear reconnaît s’être trompé sur Michael Schumacher après leur collaboration chez Mercedes

Jock Clear est revenu sur les circonstances de sa collaboration avec Michael Schumacher chez Mercedes, démentant une rumeur selon laquelle il aurait initialement refusé de travailler avec le septuple champion du monde lors de son retour en Formule 1 en 2010. L’ancien ingénieur de Mercedes et Ferrari reconnaît toutefois qu’il avait une opinion assez négative de l’Allemand, notamment en raison de son passé aux côtés de Jacques Villeneuve. Une perception qui a radicalement changé lorsqu’il a finalement travaillé directement avec Schumacher en 2011 et 2012.

Le retour de Michael Schumacher en Formule 1 avec Mercedes en 2010 avait constitué l’un des événements majeurs de cette saison. Après avoir pris sa première retraite à la fin de l’année 2006, le septuple champion du monde avait accepté de reprendre la compétition avec le constructeur allemand, qui venait de racheter Brawn GP.

L’équipe britannique avait remporté les deux titres mondiaux en 2009, avec Jenson Button chez les pilotes, mais Mercedes avait choisi de repartir avec un duo entièrement renouvelé.

Button avait quitté l’écurie pour rejoindre McLaren, tandis que Rubens Barrichello était parti chez Williams. Schumacher et Nico Rosberg avaient donc été recrutés pour former la nouvelle association de pilotes de Mercedes.

Au sein de l’équipe technique, ces changements avaient également nécessité une réorganisation des responsabilités, notamment pour les ingénieurs chargés d’accompagner les deux pilotes.

Jock Clear, qui avait travaillé avec Barrichello en 2009, avait été affecté à Rosberg pour la saison 2010, tandis qu’Andrew Shovlin, ingénieur de course de Button l’année précédente, rejoignait le côté du garage occupé par Schumacher.

Cette répartition avait alimenté l’idée que Clear avait refusé de travailler avec l’ancien pilote Ferrari, une version qu’il tient aujourd’hui à nuancer.

Interrogé sur la véracité de cette histoire, Jock Clear a expliqué que les choses avaient été beaucoup moins conflictuelles que ce qui avait parfois été rapporté.

L’ingénieur britannique reconnaît ne pas avoir particulièrement souhaité travailler avec Schumacher à l’époque, mais assure qu’il ne s’agissait pas d’un refus catégorique.

"Eh bien, je ne dirais pas vraiment que j’ai refusé", a-t-il répondu.

"Mais comme nous avions changé nos deux pilotes entre 2009 et 2010, Ross [Brawn] nous a réunis, Shov [Andrew Shovlin, l’ingénieur de course de Button en 2009] et moi, pour discuter de qui allait s’occuper de quel pilote. Je n’ai pas spécialement poussé pour m’occuper de Michael."

Si Clear ne confirme donc pas avoir refusé de travailler avec Schumacher, il ne cherche pas non plus à dissimuler les réserves qu’il éprouvait à son égard.

À cette époque, son opinion sur l’Allemand reposait essentiellement sur les événements auxquels il avait assisté lorsqu’ils appartenaient à des équipes adverses.

Pour comprendre les réticences initiales de Jock Clear, il faut revenir à la saison 1997.

L’ingénieur britannique occupait alors le poste d’ingénieur de course de Jacques Villeneuve chez Williams, au moment où le Canadien livrait une bataille particulièrement intense face à Michael Schumacher pour le titre mondial.

Le championnat s’était joué lors de la dernière manche, disputée à Jerez, en Espagne.

Alors que les deux prétendants au titre se disputaient la position en piste, Schumacher avait provoqué un accrochage avec Villeneuve.

Les commissaires avaient ensuite estimé que la manœuvre du pilote Ferrari était délibérée, entraînant sa disqualification du classement du championnat 1997.

Villeneuve avait de son côté remporté son unique titre mondial de Formule 1.

Cet épisode avait naturellement marqué Clear, qui avait vécu toute cette lutte pour le championnat depuis le garage Williams.

Son expérience de Schumacher était donc celle d’un adversaire redoutable, observé à travers le prisme d’une rivalité particulièrement tendue.

Mais l’ingénieur reconnaît aujourd’hui que cette perception ne reflétait pas la réalité de l’homme avec lequel il allait ensuite travailler.

"Mon expérience de Michael à cette époque se limitait à ce que j’avais pu observer de l’extérieur. Comme je me trompais !" a-t-il admis.

Après avoir accompagné Nico Rosberg pendant la saison 2010, Clear a finalement changé de côté du garage Mercedes l’année suivante. Il est devenu ingénieur performance de Michael Schumacher pour les saisons 2011 et 2012, les deux dernières campagnes du septuple champion du monde en Formule 1.

Cette collaboration lui a permis de découvrir une facette très différente de l’ancien pilote Ferrari.

"Les saisons 2011 et 2012 passées à travailler avec lui ont été tellement agréables, et j’ai énormément appris à ses côtés."

Le changement d’affectation de Clear entre 2010 et 2011 ne s’explique toutefois pas uniquement par son évolution personnelle vis-à-vis de Schumacher.

L’ingénieur a également reconnu avoir rencontré certaines difficultés dans sa collaboration avec Nico Rosberg pendant la première saison de Mercedes.

Il ne s’agissait pas d’un conflit majeur, mais plutôt d’une différence de tempérament et de méthode de travail entre les deux hommes.

"Avec Nico, c’était vraiment simplement une incompatibilité de styles", a expliqué Clear.

"Nico aimait que tout soit clinique et méthodique. Il était toujours très calme dans la voiture, alors que moi, j’apportais une partie de l’adrénaline et de l’énergie que j’avais sur les terrains de rugby."

"Nous sommes restés de bons amis et nous discutons encore de temps en temps des courses et des pilotes d’aujourd’hui."