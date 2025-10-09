Rovanperä quitte le WRC et fait de la F1 son défi ultime

Kalle Rovanperä a surpris le monde du rallye et du WRC en annonçant ce mercredi qu’il quitterait le championnat du monde des rallyes au terme de la saison 2025. Double champion du monde des rallyes en 2022 et 2023, il avait déjà pris ses distances en 2024 avec une saison partielle.

De retour cette année au sommet du rallye mondial, il est actuellement en lutte pour le titre mondial, notamment face à Sébastien Ogier. Mais il a décidé de quitter le plus haut niveau de la discipline pour s’engager en monoplace.

Et c’est un grand défi qu’il s’apprête à réaliser, car il se lancera directement en Super Formula, le championnat de monoplaces très sélectifs au Pays du Soleil Levant. C’est la discipline qui a vu plusieurs pilotes de F2 faire un détour avant la Formule 1, à l’image de Stoffel Vandoorne ou Pierre Gasly.

"Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais c’est une décision à laquelle je réfléchissais depuis un certain temps. Ayant déjà accompli tant de choses en rallye à mon âge, j’ai commencé à me demander quelles autres opportunités s’offraient à moi et quels nouveaux défis j’aimerais relever" a déclaré Rovanperä.

"Cela a été une décision difficile, mais elle me semble juste pour poursuivre mes prochains rêves et relever de nouveaux défis. C’est quelque chose de spécial d’avoir le soutien de Toyota Gazoo Racing dès le début de cette nouvelle aventure et de pouvoir courir en Super Formula."

"Je sais que c’est un grand saut dans l’inconnu, en venant du rallye, mais j’ai vraiment hâte de commencer. Avec TGR, nous avons un bon plan pour nous préparer de la meilleure manière possible et essayer d’en tirer le maximum."

"Depuis que j’ai commencé à piloter tout petit, mon rêve était de devenir pilote WRC, de gagner un rallye et de devenir champion du monde. Avoir réalisé tout cela à un si jeune âge est un sentiment incroyable, et je tiens à adresser un grand merci à TGR-WRT."

Réussir en WRC et en Formule 1, un défi immense

Le défi de Rovanperä est immense, puisque les pilotes qui ont roulé en Formule 1 et en championnat du monde des rallyes sont très peu nombreux. Récemment, on pense à Robert Kubica, champion du monde en WRC2 et pilote de Formule 1 de 2006 à 2010 puis en 2019.

Kimi Räikkönen avait piloté en Formule 1 et en WRC, sur une Citroën C4 puis une DS3 semi-officielle. On pense aussi à Stéphane Sarrazin, qui a disputé une course de F1 en 1999 et a participé sporadiquement au championnat du monde avec Subaru pendant trois saisons, de 2004 à 2006.

Sébastien Loeb avait fait des essais en Formule 1 avec l’idée de s’engager chez Toro Rosso, mais le projet ne s’est jamais concrétisé. Parmi les autres noms, on a vu Colin McRae, Tommi Makinen ou encore Petter Solberg rouler dans des Formule 1 à l’occasion d’événements uniques.

De son côté, Rovanperä a déjà roulé l’an dernier au volant d’une Formule 1 à l’occasion d’une séance privée. Pas de quoi savoir à quel point son potentiel est élevé en monoplace, mais de quoi l’avoir lancé dans ce défi passionnant et dont on ne peut que saluer le panache.