Villeneuve accable Russell : ’sa cote dans le paddock a énormément baissé’

Jacques Villeneuve n’a pas mâché ses mots au moment de dresser un premier bilan de la saison 2026 de George Russell. Alors que Mercedes vient de décrocher le championnat du monde des constructeurs au Brésil, le Britannique traverse une période délicate, largement dominé par son jeune coéquipier Kimi Antonelli, déjà sacré champion du monde au Mexique. Pour le champion du monde 1997, cette défaite a profondément modifié la perception de Russell au sein du paddock, mais également sa position dans la hiérarchie de Mercedes.

George Russell aurait sans doute imaginé un tout autre scénario pour la saison 2026. Après avoir été considéré pendant plusieurs années comme le futur leader de Mercedes, le Britannique a vu son jeune coéquipier Kimi Antonelli s’imposer comme la nouvelle référence de l’écurie allemande.

La situation est d’autant plus difficile à accepter que Mercedes dispose cette année de la monoplace dominante du plateau, comme en témoigne son neuvième titre mondial des constructeurs, décroché à São Paulo alors qu’il reste encore trois Grands Prix à disputer.

Mais si l’équipe de Toto Wolff peut célébrer cette nouvelle couronne, la répartition des succès entre ses deux pilotes raconte une histoire bien différente.

Sacré champion du monde dès le Grand Prix de Mexico, Antonelli a remporté neuf courses et décroché 16 podiums au cours de sa deuxième saison en Formule 1. De son côté, Russell accuse désormais un retard de 128 points sur l’Italien au classement des pilotes.

Une différence considérable qui, selon Jacques Villeneuve, a profondément bouleversé la position du Britannique au sein de Mercedes.

Les tensions ressenties par Russell ont notamment été perceptibles lors des qualifications du Grand Prix du Brésil.

À Interlagos, le Britannique s’est montré particulièrement critique envers son équipe à la radio après avoir reçu l’instruction de lever le pied pendant un tour qu’il estimait susceptible de lui permettre de décrocher la pole position devant Lando Norris.

Pour Jacques Villeneuve, cette réaction ne doit pas être considérée comme un simple accès de frustration lié à une séance de qualifications.

Interrogé sur F1TV, le champion du monde 1997 estime qu’elle traduit un malaise beaucoup plus profond, directement lié à la manière dont la saison s’est déroulée pour Russell.

"C’est à cause de la manière dont la saison s’est passée, du fait qu’il a perdu le championnat face à son coéquipier de manière brutale", a expliqué Villeneuve.

"Il est arrivé chez Mercedes en battant Lewis, en étant considéré comme le futur champion du monde de Mercedes. C’est comme ça que tout a commencé, et ensuite il s’est fait écraser par son jeune coéquipier."

Arrivé chez Mercedes en 2022, Russell avait pourtant progressivement construit sa réputation en se mesurant à Lewis Hamilton. Au cours de leurs trois saisons communes, le Britannique était parvenu à devancer le septuple champion du monde à deux reprises au classement, renforçant sa crédibilité comme prétendant à un futur titre mondial.

Le départ de Hamilton pour Ferrari en 2025 semblait d’ailleurs lui ouvrir la voie vers un rôle de leader incontesté au sein de l’écurie allemande. Mais l’émergence d’Antonelli a rapidement changé la donne. En seulement sa deuxième saison dans la discipline, l’Italien s’est imposé comme le principal artisan de la réussite de Mercedes, au point de décrocher le championnat du monde alors que Russell n’a jamais réussi à suivre son rythme sur l’ensemble de la campagne.

Pour Jacques Villeneuve, la domination sportive d’Antonelli ne constitue qu’une partie du problème rencontré par Russell.

"Il a réalisé qu’il n’était plus le chouchou de l’équipe. Antonelli est le projet de Toto. Il a été un peu mis de côté, et sa cote dans le paddock a énormément baissé."

Villeneuve considère que Russell a désormais pris conscience de cette évolution et qu’il doit impérativement réagir pour retrouver son statut de prétendant au championnat.

"Il sait qu’il doit réagir, donc la frustration ressort. Ces prochaines courses n’auront pas d’importance, c’est l’année prochaine qui compte. À moins qu’il ne revienne l’année prochaine en étant vraiment devant son coéquipier et en étant celui qui se bat pour le championnat, cela va devenir difficile pour lui."

Avant de penser à 2027, George Russell doit toutefois terminer une saison 2026 qui pourrait encore lui réserver une déception supplémentaire.

Le Britannique se retrouve en effet engagé dans une lutte particulièrement serrée pour la deuxième place du championnat du monde des pilotes. Max Verstappen représente actuellement son principal obstacle. Le Néerlandais a poursuivi sa remarquable série de podiums au Grand Prix du Brésil, réalisant une remontée spectaculaire depuis la 21e place sur la grille de départ pour terminer deuxième derrière Lando Norris.

De son côté, Russell n’a pu faire mieux que quatrième à Interlagos.

Pour Villeneuve, ne pas terminer deuxième constituerait un résultat difficilement défendable compte tenu de la supériorité affichée par Mercedes tout au long de l’année.

"C’est extrêmement important, parce que c’est embarrassant de ne pas terminer deuxième avec cette Mercedes. Quand on voit combien de points son coéquipier possède, les deux voitures devraient être première et deuxième, point final. C’est le genre de saison qu’a connu Mercedes."

Le champion du monde 1997 estime ainsi que la performance globale de l’écurie allemande aurait dû permettre à Russell de verrouiller la deuxième place du championnat, même sans parvenir à rivaliser directement avec Antonelli pour le titre.

"Il le sait, et s’il ne termine pas deuxième, l’hiver va être long, très long..."

De son côté, Ralf Schumacher estime que le Britannique en fait désormais trop pour tenter d’adopter le style de pilotage de l’Italien.

"Il essaie de copier Kimi, mais ce n’est tout simplement pas son style de pilotage. Il se retrouve dans une situation très délicate dont il doit absolument sortir."

Schumacher doute par ailleurs que la situation évolue en 2027.

"Les dés sont jetés. George Russell va désormais jouer, pour Kimi Antonelli, le rôle qu’occupait Rubens Barrichello."

On se souvient que Barrichello a longtemps joué les seconds rôles derrière Michael Schumacher, le frère de Ralf, durant les années de domination de Ferrari, entre 2000 et 2005.

Selon Schumacher, le seul espoir pour Russell réside dans le fait que la Mercedes de l’an prochain lui convienne mieux qu’à Antonelli.

"Sinon, je ne vois pas d’avenir très prometteur pour lui," a-t-il conclu à son sujet.

La situation de Piastri inquiète aussi

Il n’y a pas que George Russell qui a été mis en délicatesse par son équipier dans les quatre top teams cette année, c’est aussi le cas d’Oscar Piastri chez McLaren F1.

Ralf Schumacher estime que Piastri pourrait devoir quitter McLaren pour relancer sa carrière en Formule 1.

L’ancien pilote de F1 a confié que l’Australien peine aussi à exister dans l’ombre de son coéquipier champion du monde.

Piastri a connu une année 2026 difficile, après avoir perdu le championnat l’an dernier face à Lando Norris ; il s’est par ailleurs récemment séparé de son manager de longue date, Mark Webber.

"Il arrive parfois que la situation au sein d’une équipe évolue de telle sorte que la collaboration avec le coéquipier ne fonctionne plus vraiment," a déclaré Schumacher.

"Piastri pourrait certainement bien progresser au sein d’une autre écurie. Mais la question est : aura-t-il une nouvelle chance ? À mon avis, aux yeux des autres écuries, il n’est plus considéré comme un futur champion du monde."

Il estime qu’Aston Martin pourrait constituer une alternative.

"Aston Martin, en particulier, pourrait être une option intéressante pour lui permettre de repartir de zéro et de contribuer au développement de l’équipe."