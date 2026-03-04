Mercedes F1 aborde le début de saison avec ’inquiétude’ pour la situation géopolitique

Mercedes F1 va aborder la saison avec le statut de favorite, ou au moins de top team capable de viser le haut de la grille et la victoire, mais l’essentiel est ailleurs pour Toto Wolff, directeur et actionnaire de l’équipe.

L’Autrichien a en effet tenu à rappeler que dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, la Formule 1 doit relativiser sa situation et ne pas se mettre en porte-à-faux avec le conflit lancé par les USA et Israël, alors que des tests de Pirelli à Bahreïn ont été annulés.

"Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, parler de sport semble dérisoire. Nous suivons l’évolution des événements dans la région avec inquiétude et espérons que la protection de la vie civile restera la priorité absolue" note Wolff.

"Concernant les essais pneumatiques prévus à Bahreïn, plusieurs membres de notre équipe ont été affectés, mais ont heureusement pu quitter le pays en toute sécurité. Face à une situation aussi grave, il serait peu constructif de spéculer sur l’impact futur pour la F1 au cours des prochaines semaines."

"Nous savons que la FIA et la F1 continueront de suivre les événements de près et prendront les décisions nécessaires et appropriées le moment venu. Quant à ce week-end, les essais sont désormais derrière nous" poursuit Wolff, parlant ensuite de la situation sportive.

"Ils ont offert quelques aperçus mais, comme toujours, bien plus de questions que de réponses. Nous avons identifié des signes encourageants, mais aussi plusieurs domaines qui ne sont pas encore au niveau attendu."

"C’est la nature même de ce sport : chaque faiblesse est une opportunité qui ne demande qu’à être exploitée. La W17 a du potentiel, mais le chronomètre ne ment jamais. Melbourne nous donnera la première véritable indication de notre position ; c’est à la fois intrigant et empreint d’humilité."

"Il faudra quelques courses avant que la hiérarchie ne se stabilise. Le circuit d’Albert Park est peu exigeant en énergie, le déploiement de la puissance et la discipline stratégique joueront donc un rôle significatif. La nouvelle réglementation ajoute une couche de complexité supplémentaire et redéfinira la dynamique du plateau à mesure que les équipes s’adapteront."

"Nous sommes au début d’une nouvelle ère pour ce sport, une ère pleine d’opportunités et bâtie sur des bases solides. Beaucoup de choses ont été dites jusqu’ici, mais les discours s’arrêtent là pour laisser place à la course. Voyons comment se dessine le tableau initial."

Frederik Vesti, le troisième pilote de Mercedes F1, est satisfait de se déplacer en Australie avec l’équipe, pour laquelle il joue le rôle de réserviste cette saison, et il est heureux de voir ce nouveau chapitre pour lui et pour la F1 s’ouvrir.

"Le Grand Prix d’Australie occupe une place particulière dans mon cœur. Il y a quelque chose de vraiment unique dans ce mélange entre un circuit urbain exigeant et le riche héritage de Melbourne en Formule 1 qui rend ce week-end spécial" a déclaré Vesti.

"L’énergie de la ville, combinée à l’histoire qui résonne dans chaque virage de la piste, crée une atmosphère électrique incroyable. Ce qui rend ce rendez-vous encore plus remarquable, c’est la proximité des fans avec l’action. On peut ressentir leur passion, l’excitation dans les tribunes et un soutien incroyable tout au long du week-end."

"J’ai eu le privilège de courir ici en Formule 2, et c’était tout aussi spécial que ce que j’avais imaginé. Revenir aujourd’hui en tant que troisième pilote rend l’expérience encore plus significative. L’Albert Park, avec un grand nombre de virages à moyenne et haute vitesse et une absence de zones de freinage intense, est un circuit à faible régénération d’énergie."

"Cela signifie essentiellement que nous devrons prendre des décisions stratégiques intéressantes sur les zones où déployer notre batterie et celles où la recharger. C’est un nouveau défi dans le cadre de ces nouvelles règles, et c’est un défi que l’équipe et nous, les pilotes, relevons avec plaisir."

"Toute l’équipe a travaillé sans relâche en coulisses pour préparer ce moment. D’innombrables heures de dévouement et d’engagement ont été investies pour s’assurer que nous soyons prêts à concourir au plus haut niveau, et j’ai hâte que la saison commence enfin."