Mercedes écarte aussi aligner une Hypercar au Mans à cause de la BoP

Après les critiques de Max Verstappen sur la BoP récemment, c’est Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes de Formule 1, qui a exclu de rejoindre d’autres constructeurs aux 24 Heures du Mans tant que la course se déroulerait selon ces règles d’équilibrage des performances.

La course fait partie du Championnat du Monde d’Endurance et sa catégorie reine, les Hypercars, est régie par des règles d’équilibrage des performances, selon lesquelles la FIA fixe des limites de poids minimum et de puissance maximale différentes pour chaque voiture afin d’équilibrer les performances.

Wolff affirme que lui et Ola Kallenius, président de Mercedes, ne souhaitent pas participer à un championnat où les performances des équipes sont pénalisées.

"On consacre tellement de temps, d’argent et d’efforts au développement de la voiture la plus rapide, et on nous demande ensuite d’ajouter 10 kilogrammes ou plus de lest à cette voiture. Je veux juste construire la voiture la plus rapide !"

Il affirme que les championnats devraient s’inspirer des règles de plafonnement budgétaire de la Formule 1 afin de promouvoir la compétition entre les équipes tout en évitant une escalade des coûts.

"La Formule 1 a montré comment elle fonctionne. Fixez-nous un plafond de coûts. Faites Le Mans, fixez un plafond à tout le monde, vous ne pouvez pas dépenser plus de « x », comme vous l’avez dit, 30, 40 millions. Et dans ces 30, 40 millions, vous pouvez faire ce que vous voulez."

"Il y a toujours un règlement, mais nul besoin de bluffer en pré-saison ou en qualifications. C’est la guerre, on s’y frotte, la pure course."

"Si cela devait arriver, Le Mans serait sans aucun doute un sujet que nous étudierions. Mais pour l’instant, la BoP, laisser des officiels juger si vous êtes rapide ou trop rapide, mettre 10 kilos dans votre voiture et les retirer à quelqu’un d’autre le lendemain, ce n’est pas pour nous pour le moment."

Mercedes a remporté les 24 Heures du Mans en 1952, puis à nouveau avec son écurie partenaire, Sauber, en 1989. Cependant, son implication dans un accident catastrophique lors de la course de 1955, qui a coûté la vie à 82 personnes, dont le pilote Pierre Levegh, a conduit le constructeur à se retirer de la compétition pendant des décennies.

L’écurie n’a plus participé à l’épreuve du Mans depuis son embarrassante édition 1999. Ses CLR ont décollé à plusieurs reprises pendant l’épreuve, provoquant de graves accidents pour Mark Webber aux essais, puis pour Peter Dumbreck en course, entraînant le retrait de l’écurie.

Malgré le parcours mouvementé du constructeur dans cette course, Wolff la reconnaît comme l’une des épreuves de sport automobile les plus exigeantes et les plus prestigieuses au monde.

"Je suis un pilote à la base, les 24 Heures du Mans sont l’une des plus grandes courses au monde. La Formule 1, pour moi, évidemment avec mes préjugés, c’est ce qu’il y a de mieux. On y retrouve les meilleurs pilotes, les voitures les plus rapides, les plus beaux circuits, et puis il y a un long moment sans rien."

"Mais si je devais vous dire ce qui nous attend ensuite, les 24 Heures du Mans, les 500 Miles d’Indianapolis et – un événement vraiment réservé aux initiés de la Nordschleife – les 24 Heures du Nürburgring. Pour moi, c’est le summum."

"Quand je ne suis pas en week-end de Formule 1, je peux regarder une course du Mans presque toute la nuit. Je suis la retransmission en direct. Je connais certains pilotes, donc je m’y intéresse personnellement."

"Chez Mercedes, c’est une chose que nous faisions par le passé. Ce n’était pas vraiment notre endroit le plus heureux. Nous avons eu un très grave accident dans les années 50. Et puis, certains de nos prototypes ont volé, ont décollé, dans les années 90."

"Mais aujourd’hui, je me concentre sur la plateforme principale, la Formule 1. C’est ce que nous voulons faire, n’est-ce pas ? Cela capte 99 % de l’audience, et tout le reste passe au second plan."