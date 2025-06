Aston Martin F1 : les qualifications sont ’un grand défi’ en Autriche

Aston Martin F1 se prépare au Grand Prix d’Autriche, sur un circuit où les qualifications seront cruciales de nouveau. Pas qu’il soit impossible de doubler sur le Red Bull Ring, puisque ce n’est pas le cas, mais parce qu’un circuit très court oblige à faire le tour parfait.

"Les plus grands défis viennent sans doute des qualifications. En raison du peu de virages, le Red Bull Ring est le genre de circuit où une petite erreur peut ruiner votre qualification. Il y a environ sept virages que l’on remarque dans une voiture de Formule 1. Un virage sur sept représente près de 15 % du tour" a déclaré l’ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa.

"Il faut donc tous les réussir pour obtenir un bon temps au tour ; on ne dispose pas d’un grand nombre de virages pour récupérer du temps. Les marges entre les temps au tour des pilotes sont également très faibles en raison de la brièveté du tour, ce qui signifie qu’un dixième de retard peut vous éliminer rapidement de la séance."

"La gestion du trafic est un autre grand défi, en particulier en Q1 en raison du nombre de voitures dans un espace très restreint. Beaucoup de voitures attendent dans les deux derniers virages pour créer un écart et faire un tour rapide, mais il y a toujours une chance qu’une voiture qui pousse passe."

"Vous devez être rapide et attaquer cette section pour ouvrir votre tour de piste, mais s’il y a une voiture dans le dernier virage quand vous commencez à pousser, ou si vous devez laisser passer quelqu’un qui termine son tour de piste, vous ne pouvez pas ouvrir votre tour de piste correctement."

"Vous compromettez alors votre vitesse et, comme il s’agit d’un tour court, vous payez une grosse pénalité. Vous êtes constamment en contact radio avec votre ingénieur de course pour trouver un écart pour votre propre tour et pour vous assurer que vous ne gênez personne d’autre."

Les limites de piste sont souvent un problème, et l’Espagnol détaille comment éviter cet écueil : "Rester dans les limites de la piste est un effort d’équipe. Lors des essais libres, il est très important que l’équipe donne aux pilotes des informations sur les limites de la piste et sur les endroits où ils les dépassent."

"Il faut qu’ils le sachent avant les qualifications, car la FIA ne les contrôle qu’à ce moment-là. Les pilotes doivent être très précis, mais dans la Formule 1 moderne, les voitures sont si grandes qu’on peut à peine voir les pneus."

"Il est donc très difficile de savoir si l’on a dépassé les limites de la piste quand on est à fond. Vous pouvez le sentir, mais vous n’êtes jamais sûr à 100 % jusqu’à ce que votre ingénieur de course vous dise que le tour était correct. Les choses se sont améliorées en Autriche ces dernières années."

"Les bordures sont plus agressives à l’extérieur et il y a de la peinture bleue et blanche pour que les pilotes aient plus de points de référence. Mais il y a des virages où l’on peut encore dépasser les limites de la piste et il faut donc travailler ensemble pour éviter cela lors des qualifications et du Grand Prix."

Et de la Rosa de confirmer quelles sont les zones de dépassements les plus évidentes : "Le virage 3 est un excellent virage pour les dépassements. Il y a une grande élévation qui vous permet de freiner très tard et la compression, le freinage et les forces de gravité vous donnent une sensation agréable dans le cockpit."

"La beauté de ce virage est qu’il offre la possibilité de dépasser à la fois à l’entrée en freinant et à la sortie si vous avez une bonne traction parce que vous pouvez dépasser dans la ligne droite suivante ou en freinant dans le virage quatre."

"Un pilote en défense couvrira généralement la ligne intérieure dans le virage trois, mais sa vitesse sera compromise à la sortie. Par conséquent, si vous gardez votre sang-froid et une ligne large à l’entrée, vous serez plus rapide à la sortie pour dépasser. C’est ce qu’il y a de bien avec le Red Bull Ring, c’est un très bon circuit pour la course."

Ayant couru sur ce circuit, l’ancien pilote détaille la section qu’il préférait au volant : "Les virages six et sept sont deux virages à gauche à grande vitesse qui se succèdent rapidement."

"Le premier a une entrée en aveugle et un carrossage négatif, ce qui fait que la voiture a tendance à sous-virer. Si vous tournez un peu tard, vous perdez beaucoup de temps. Dès que vous sortez de ce virage, vous attaquez déjà le suivant. En qualifications, on laisse la voiture rouler avec une petite portance. C’est une section du circuit très excitante."

Pedro de la Rosa confirme qu’Aston Martin travaille pour confirmer ses progrès et en faire encore d’autres : "Depuis que nous avons introduit notre évolution à Imola, nous avons eu au moins une voiture dans chaque séance de Q3, ce qui est positif."

"Évidemment, nous voulons plus que cela et l’équipe travaille d’arrache-pied pour extraire plus de performance de l’AMR25. Après quatre courses sur quatre circuits très différents, nous avons fait des progrès et que nous comprenons un peu mieux la voiture. Mais nous en voulons tous plus et nous nous efforçons de développer davantage la voiture."

Avec lui et Fernando Alonso, il y a un troisième pilote espagnol en la personne de Mari Boya, recrue de la nouvelle académie : "Je pense qu’il est très positif de voir l’équipe faire ce pas afin d’offrir une plateforme à la prochaine génération de pilotes de course talentueux."

"Il y a des jeunes pilotes fantastiques qui sortent des rangs des juniors et qui rêvent tous d’accéder à la Formule 1. Nous pouvons être fiers de faire partie du parcours de certains de ces pilotes."

"C’est formidable de voir Mari, un compatriote espagnol, rejoindre notre Driver Academy. J’ai suivi avec intérêt son ascension dans les catégories juniors. Il a beaucoup de potentiel et j’ai hâte de voir comment il va progresser."