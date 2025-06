Aston Martin F1 lance son académie et signe un premier pilote

Aston Martin F1 vient de lancer sa toute nouvelle académie de jeunes pilotes. Nommée Aston Martin F1 Team Driver Academy, cette structure vise à identifier et soutenir de jeunes talents émergeants en catégories inférieures et formules de promotion.

Le premier pilote que soutient l’académie est Mari Boya, qui roule actuellement en F3 et va pouvoir bénéficier d’un programme d’accompagnement et de roulage dans de vieilles monoplaces de Formule 1.

"Rejoindre l’académie Aston Martin F1 est un rêve devenu réalité. C’est une occasion unique d’apprendre auprès d’une équipe qui a autant d’ambition en Formule 1. Mon objectif est d’absorber autant de connaissances que possible, de contribuer de toutes les manières possibles et de continuer à montrer mon potentiel sur la piste" a déclaré Boya.

"Faire partie d’une équipe de Formule 1 aussi prestigieuse et entrer dans l’environnement d’Aston Martin Aramco est incroyablement spécial. Le campus technologique AMR est un lieu inspirant, et je suis impatient de saisir les opportunités qui s’offrent à moi en continuant à travailler dur et à progresser en tant que pilote."

"Le fait d’avoir des modèles comme Fernando Alonso, Lance Stroll et Pedro de la Rosa au sein de l’équipe donne encore plus de sens à cette aventure. Je ne peux pas être plus heureux. Mon objectif est maintenant de rendre la confiance de l’équipe en réalisant de bonnes performances."

Andy Cowell, le directeur de l’équipe, s’est félicité de ce recrutement parmi les jeunes pilotes disponibles : "Tout d’abord, nous sommes très heureux d’accueillir Mari dans le nouveau programme. Il s’agit d’un talent prometteur doté d’un solide palmarès, d’une vitesse naturelle et d’un état d’esprit déterminé, mais aussi d’un athlète incroyablement équilibré - une caractéristique que nous apprécions dans le sport automobile."

"Notre objectif est de soutenir son développement dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la technique de course, des commentaires techniques, des médias, de la condition physique ou de l’épanouissement personnel, afin de le préparer aux exigences des courses de haut niveau."

Il souligne à quel point le lancement de l’académie est un grand moment pour l’équipe de Silverstone : "Nous sommes également fiers de lancer l’Aston Martin Aramco F1 Team Driver Academy, un programme conçu pour identifier, soutenir et développer des talents de pilote exceptionnels."

"Cette initiative nous donne l’occasion de façonner la prochaine génération de pilotes, en les aidant à devenir des éléments complets sur et en dehors de la piste. Guider de jeunes talents à travers certaines des phases les plus difficiles et les plus compétitives de leur carrière n’est pas seulement un privilège, mais une passion partagée par toute l’équipe."