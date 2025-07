Mekies : Red Bull a perdu son ’atout’ à cause de la piste sèche

Red Bull a inscrit 12 points ce dimanche grâce à la quatrième place de Max Verstappen, un résultat quelque peu décevant qui s’explique notamment par le choix d’augmenter l’appui sur la RB21 du quadruple champion du monde en prévision de la pluie.

Malheureusement, ça n’a pas été si facile car le départ a été donné sur piste séchante, comme l’explique le nouveau directeur de l’équipe, Laurent Mekies. Cela a valu au Néerlandais d’être bloqué derrière la Ferrari de Charles Leclerc, qui avait lui décidé de réduire l’appui sur sa monoplace.

"Le peu de roulage sur piste mouillée aujourd’hui n’a pas été un atout pour l’équipe. Nous avions augmenté l’appui avant les qualifications, en prévision d’une course sur piste mouillée, mais nous n’avons pas beaucoup roulé dans ces conditions, ce qui a indéniablement influencé notre course" admet le Français.

"Je pense que Max en a probablement eu assez de voir la boîte de vitesses de Charles ce soir. Je crois qu’il a passé chaque tour dans la boîte de Charles. Sur le sec, il était très difficile pour Max de dépasser et il est finalement devenu peu probable que nous doublions la Ferrari dans ces conditions."

"Max a tout de même tout essayé pour doubler Charles, mais je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de dépassements sur le sec cet après-midi. C’était donc vraiment difficile, surtout avec la voiture dans cette configuration."

"Ça fait partie du jeu, nous n’avons pas beaucoup roulé sous la pluie et, bien sûr, nous avons fait des choix assez agressifs avec la voiture pour essayer d’être bien placés face à la forte pluie qui est tombée plus tôt dans la journée et c’était le mieux qu’on pouvait faire aujourd’hui."

Une erreur de Red Bull pour Tsunoda

Yuki Tsunoda s’était qualifié septième mais il termine 13e, et Mekies admet que l’équipe a fait une erreur dans sa stratégie : "Nous l’avons appelé trop tard aujourd’hui et cela lui a coûté des places. Nous sommes vraiment désolés pour lui, car il faisait une bonne course jusque-là."

"L’équipage était prêt, nous l’avons simplement appelé trop tard, donc nous ferons certainement mieux la prochaine fois. Un tour a fait toute la différence aujourd’hui, lorsqu’il a fallu passer en slicks et il a perdu des positions, ce qui a finalement mis fin à sa course pour les points."

"Il a réalisé une très bonne qualification hier. Nous avons amélioré la voiture juste avant les qualifications, mais c’est tellement difficile de s’adapter à de nouvelles conditions lors d’une séance de qualifications comme celle-là. Il a fait un excellent travail, donc je suis très content pour lui."

"Aujourd’hui, il avait également le bon rythme et il était certainement en position de marquer de bons points, mais c’est comme ça. Nous faisons donc un bon pas en avant ce week-end et espérons poursuivre sur cette lancée à Budapest."

Tsunoda a reçu l’évolution de manière impromptue samedi avant les qualifs, car la production des pièces de rechange qui lui ont été données a terminé plus tôt que prévu : "Cela n’a rien à voir avec le fait que j’arrive dans l’équipe, tout le monde pousse pour sortir des spécifications et on avait assez de pièces dans cette fenêtre du week-end."

Cela aurait dû être des pièces de rechange pour Verstappen, mais Mekies a décidé de les donner à Tsunoda malgré les risques d’un changement tardif : "On n’est jamais sûrs de vouloir faire ces changements à ce moment car c’est un compromis entre le gain des pièces et la difficulté de s’adapter pour le pilote. Mais Yuki a fait un très bon travail et l’équipe aussi pour les installer."

Les nouvelles pièces ont d’ailleurs bien fonctionné sur les deux voitures : "Le point positif est que l’équipe est satisfaite de la dernière évolution. Il est indéniable que nous avons amélioré la performance de la voiture, nous en sommes convaincus. Cela résout-il toutes les limitations de la voiture ? Non, mais c’est un progrès."

"J’ai encore ma valise Racing Bulls !"

Transféré de Racing Bulls à Red Bull entre Silverstone et Spa-Francorchamps, Mekies admet qu’il a fallu vite s’adapter : "C’est arrivé tellement vite que j’ai encore ma valise Racing Bulls ! Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire, mais je n’ai pas encore eu la nouvelle !"

"Après deux semaines passées à l’usine, à essayer de rencontrer le plus de monde possible, c’était agréable de se retrouver, de s’intégrer à l’équipe de course et de plonger dans la dynamique de la course."

"C’était formidable de voir le déroulement des opérations en piste, comme on peut l’imaginer dans une équipe où tout est fait au plus haut niveau, et j’ai rencontré un groupe très soudé et fort. C’est bien d’être à l’usine mais c’est différent sur le circuit."

"Nous avons maintenant hâte de voir ce que nous pourrons réaliser dans quelques jours à Budapest, sur un circuit aux caractéristiques très différentes de celui-ci. L’équipe va partir directement. Les ingénieurs vont rentrer à Milton Keynes et on sera en débriefing demain pour voir comment apporter plus de performance à la voiture."